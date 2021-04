E' GIA' FINITA L'ERA DEL "COMUNICHEREMO SOLO SE ABBIAMO QUALCOSA DA DIRE": PALAZZO CHIGI CERCA UN SOCIAL MEDIA MANAGER - SUPERMARIO, ANCHE ALLA LUCE DEI SONDAGGI DEGLI ULTIMI GIORNI CHE DANNO IL SUO INDICE DI GRADIMENTO IN CALO, HA CAPITO CHE NON PUÒ PIÙ FARE A MENO DELLA COMUNICAZIONE SUI SOCIAL - LA PORTAVOCE PAOLA ANSUINI E IL CAPO DI GABINETTO ANTONIO FUNICIELLO SONO ALLA RICERCA DEL PROFILO PIU' ADATTO…

Estratto dell'articolo di Giacomo Salvini per il "Fatto quotidiano"

AAA cercasi social media manager. […] la strategia del "comunicheremo solo se abbiamo qualcosa da dire" dei primi tempi dell' èra Draghi ora inizia a vacillare. Il presidente del Consiglio, anche alla luce dei sondaggi degli ultimi giorni che danno il suo indice di gradimento in calo, ha capito che non può più fare a meno della comunicazione sui social […] l'ordine è quello di far crescere la pagina istituzionale della Presidenza del Consiglio sul modello di quella dell'Eliseo in Francia e della Casa Bianca negli Stati Uniti.

Sicché la portavoce del premier Paola Ansuini, una vita nella comunicazione di Banca d'Italia, ha deciso di coinvolgere anche gli altri esperti sul tema di Palazzo Chigi - in primis il capo di Gabinetto Antonio Funiciello e il giornalista Ferdinando Giugliano (che cura i rapporti con i media esteri) -per trovare un profilo che possa dare una svolta social alla comunicazione di Draghi. L'obiettivo sarà quello di mettere in piedi una struttura adeguata, una vera squadra social, ma i lavori sono ancora in corso.

[…] la comunicazione di Chigi è cambiata rispetto ai primi tempi: adesso gli "spin" - le dritte inviate dai politici per orientare l' informazione - cominciano a fare capolino nelle chat (private e di gruppo) dei cronisti. E lo stesso principio sarà applicato ai social network che finora stanno deludendo. […] l'ultima conferenza stampa dopo la cabina di regia sulle misure anti-covid di aprile è stata vista su Facebook da 202 mila persone mentre quelle dell'ex premier Giuseppe Conte, sulla stessa pagina istituzionale, hanno sempre superato la soglia delle 300 mila. […]