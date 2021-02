15 feb 2021 15:58

C'È GIÀ UN PRIMO SCANDALETTO SESSUALE E SESSISTA PER BIDEN - IL VICE PORTAVOCE DI "SLEEPY JOE", IL 32ENNE TJ DUCKLO, È STATO COSTRETTO A DIMETTERSI DOPO AVER MINACCIATO DI "DISTRUGGERE" UNA GIORNALISTA DEL SITO WEB "POLITICO", TARA PALMERI, NEL TENTATIVO DI EVITARE CHE SCRIVESSE DELLA SUA RELAZIONE CON UN'ALTRA REPORTER - IL NEO PRESIDENTE AVEVA PROMESSO TOLLERANZA ZERO PER DISTINGUERSI SUBITO DA TRUMP, ANCHE SE L'INIZIO NON È DEI PIÙ PROMETTENTI...