24 gen 2022 15:58

L'HIGHLANDER BOSSI NON MOLLA L'OSSO - C'È ANCHE IL "SENATÙR" A VOTARE PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, DI NUOVO IN AULA QUASI UN ANNO DOPO L'ULTIMA VOLTA - L'80ENNE EX LEADER DELLA LEGA ERA FINITO IN COMA DOPO ESSERE CADUTO E AVER SBATTUTO LA TESTA DUE ANNI FA, ORA SI È PRESENTATO DOPO AVER ASSICURATO A SALVINI CHE NON SAREBBE MANCATO, DISPENSANDOGLI ANCHE QUALCHE CONSIGLIO…