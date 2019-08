UOMINI DI BONAFEDE - IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA APPROFITTA DEL MOMENTO PER AFFONDARE SALVINI: “INSULTA L’INTELLIGENZA DEGLI ITALIANI. LA LEGA LI HA TRADITI. DOPO AVER GETTATO IL PAESE NEL CAOS, SI PRENDA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ”. LONTANI I TEMPI IN CUI ASPETTAVANO CESARE BATTISTI INSIEME! - POI SI INERPICA IN UNA LODE DI CONTE: “HA DIMOSTRATO DI NON TENERE ALLA POLTRONA E PIÙ DI OGNI ALTRO PREDECESSORE…”