L'IRAN STA CERCANDO DI DANNEGGIARE LA CAMPAGNA DI TRUMP CON OPERAZIONI DI INTERFERENZE NASCOSTE! - LO RIVELA IL “WALL STREET JOURNAL” PUBBLICANDO LE RIVELAZIONI DI ALCUNI 007 AMERICANI: TEHERAN TEME CHE UN RITORNO AL POTERE DEL TYCOON POSSA INFIAMMARE I RAPPORTI CON WASHINGTON - L'FBI SENTIRÀ TRUMP GIOVEDÌ NELL'AMBITO DELLA INDAGINI SUL TENTATO OMICIDIO AI SUOI DANNI - “THE DONALD” VUOLE IL DIBATTITO CON KAMALA HARRIS PRIMA DEL VOTO CHE DOVREBBE DARLE UFFICIALMENTE LA NOMINATION DEMOCRATICA...

L'FBI SENTIRÀ TRUMP GIOVEDÌ SUL SUO TENTATO ASSASSINIO

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - L'Fbi sentirà Donald Trump giovedì nell'ambito della indagini sul tentato assassinio dell'ex presidente. Lo ha detto lo stesso Trump in un'intervista a Fox.

TRUMP, "VOGLIO IL DIBATTITO E SIA PRIMA DEL VOTO ANTICIPATO"

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - "Voglio il dibattito": dovrebbe tenersi prima dell'avvio del voto anticipato. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista Fox. la campagna dell'ex presidente nei giorni scorsi aveva dichiarato che non avrebbe programmato alcun faccia a faccia con Kamala Harris fino alla sua nomina ufficiale perché i democratici avrebbero potuto cambiare idea.

'007 USA, IRAN LAVORA PER DANNEGGIARE LA CAMPAGNA DI TRUMP'

(ANSA) - NEW YORK, 29 LUG - L'Iran sta cercando di danneggiare la campagna di Donald Trump con operazioni di interferenze nascoste. Lo affermano alcuni funzionari dell'intelligence, secondo i quali - riporta il Wall Street Journal - Teheran teme che un ritorno al potere dell'ex presidente possa infiammare i rapporti con Washington.

L'IRAN STA LAVORANDO PER INDEBOLIRE TRUMP ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI, DICONO LE AGENZIE DI SPIONAGGIO STATUNITENSI

Articolo di “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L'Iran sta cercando di danneggiare la campagna presidenziale di Donald Trumpcon operazioni segrete di influenza online, temendo che un ritorno al potere del candidato repubblicano possa infiammare le relazioni con Washington, hanno dichiarato lunedì funzionari dell'intelligence statunitense.

Le agenzie di spionaggio statunitensi hanno “osservato che Teheran sta lavorando per influenzare le elezioni presidenziali, probabilmente perché i leader iraniani vogliono evitare” un aumento delle tensioni con gli Stati Uniti, ha dichiarato un funzionario dell'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale durante un briefing con la stampa.

La valutazione delle preferenze elettorali dell'Iran segna un cambiamento rispetto alla visione condivisa dalle agenzie di intelligence americane solo poche settimane fa, quando avevano affermato che Teheran era principalmente concentrata ad agire come “agente del caos” nelle elezioni – scrive il WSJ. […]

I funzionari hanno dichiarato che l'Iran si concentra principalmente sull'alimentare la sfiducia nelle istituzioni politiche statunitensi e sull'aumentare la discordia sociale, soprattutto in merito alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Teheran sta usando “vaste reti di personaggi online e centri di propaganda per diffondere disinformazione”, ma si sta anche impegnando in campagne online surrettizie che riflettono una preferenza per chi vincerà a novembre, ha detto il funzionario.

I funzionari dell'intelligence statunitense hanno tenuto due briefing con i giornalisti questo mese sui tentativi stranieri di influenzare le elezioni di novembre. Lunedì hanno ribadito che la Russia rimane la minaccia principale per le elezioni ed è la più sofisticata nelle sue operazioni di influenza.

Nel precedente briefing sulle minacce elettorali, tenutosi il 9 luglio, i funzionari hanno affermato che il governo russo è impegnato in uno sforzo “a tutto campo” per influenzare le elezioni presidenziali statunitensi e che ha favorito Trump, parallelamente alle sue preferenze nelle campagne del 2016 e del 2020.

Le attività di influenza dell'Iran hanno incluso tentativi di coinvolgere direttamente gli americani, hanno detto i funzionari. Alcune delle attività segrete sono state probabilmente dirette dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, un'organizzazione terroristica designata dagli Stati Uniti che opera sotto la guida della Guida suprema Ayatollah Ali Khamenei.

Una dichiarazione rilasciata all'inizio del mese da Avril Haines, direttore dell'intelligence nazionale, ha affermato che le attività iraniane intorno alle proteste di Gaza hanno incluso “l'apparire come attivisti online, il cercare di incoraggiare le proteste e persino il fornire sostegno finanziario ai manifestanti”.

Un rapporto di intelligence declassificato nel marzo 2021 ha rilevato che l'Iran ha tentato tentativi di spear-phishing nei confronti di funzionari governativi e di campagne elettorali e ha inviato e-mail minacciose a elettori democratici che sembravano falsamente inviate dal gruppo di estrema destra Proud Boys. I tentativi si sono basati su metodi poco costosi e scalabili che non richiedevano l'accesso fisico agli Stati Uniti, si legge nel rapporto.

Durante il suo mandato, l'ex presidente Trump ha inasprito le tensioni con Teheran. Si è ritirato da un accordo internazionale volto a limitare il programma nucleare iraniano in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. L'amministrazione ha anche ucciso il gen. Qassem Soleimani, il comandante della forza paramilitare estera della Guardia Rivoluzionaria, in un attacco di droni del gennaio 2020.

Nelle scorse settimane l'amministrazione Biden ha stabilito che esisteva una minaccia crescente da parte dell'Iran nei confronti di Trump, abbastanza grave da richiedere ulteriori misure di sicurezza per l'ex presidente, come ha riferito in precedenza il Wall Street Journal. La minaccia non ha alcun legame apparente con il tentativo di assassinio dell'ex presidente avvenuto questo mese in Pennsylvania da parte di un uomo armato identificato come Thomas Matthew Crooks, hanno dichiarato i funzionari statunitensi.

