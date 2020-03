DALLE ALPI A MESSINA, COL CORONAVIRUS IN CORPO - CAPITE PERCHÉ IL SINDACO CATENO DE LUCA HA SBROCCATO? IN 116 DELLA MESSINA BENE SONO STATI IN SETTIMANA BIANCA A MADONNA DI CAMPIGLIO, E 35 DI LORO NON SI SONO DENUNCIATI NÉ MESSI IN ISOLAMENTO: TRA LORO UN ANESTESISTA CHE È TORNATO IN OSPEDALE COME SE NULLA FOSSE. ORA È IN TERAPIA INTENSIVA E RISULTANO POSITIVI 10 PAZIENTI E 3 OPERATORI SANITARI. MA CI SONO ALTRI FOCOLAI: L'INCHIESTA DI MARILENA VINCI