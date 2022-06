7 giu 2022 15:46

E' UNA RIBELLE O UN'INFILTRATA? - MARINA OVSYANNIKOVA, LA GIORNALISTA CHE PROTESTÒ SULLA TV RUSSA CON UN CARTELLO ANTI-GUERRA, È STATA CACCIATA PURE DA KIEV, TANTO DA AVER DOVUTO CANCELLARE UNA CONFERENZA PER LE PROTESTE RICEVUTE - GLI UCRAINI NON LE PERDONANO IL RUOLO NELLA PROPAGANDA DI MOSCA E C'È QUALCOSA CHE NON CONVINCE DELLA SUA STORIA: PER QUALCUNO SAREBBE ANCORA UN BURATTINO NELLE MANI DI PUTIN NEL RUOLO DELLA FINTA RIBELLE CHE VA IN GIRO PER LE TV OCCIDENTALI A CHIEDERE DI NON ESAGERARE CON LE SANZIONI...