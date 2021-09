E' UN SEGNO DEL DESTINO: AL SUD LA LEGA NON ATTECCHISCE - IL CONSIGLIO DI STATO HA RESPINTO IL RICORSO DELLA LEGA PER L’ESCLUSIONE DELLA LISTA CIVICA “PRIMA NAPOLI”, CHE RAPPRESENTA IL CARROCCIO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LA LISTA ERA STATA BOCCIATA PRIMA DALLA COMMISSIONE PREFETTIZIA E POI DAL TAR PER I RITARDI E LE LACUNE NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE…

CATELLO MARESCA E MATTEO SALVINI

(ANSA) - Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della lista Prima Napoli, che rappresenta la Lega alle elezioni amministrative in città, contro l'esclusione dalla competizione del 3 e 4 ottobre. La lista era stata bocciata prima dalla commissione prefettizia e poi dal Tar. La Lega aveva scelto di non presentarsi con il proprio simbolo ma di esprimere una lista civica, Prima Napoli, nella coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Catello Maresca.

La lista Prima Napoli, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato, era stata esclusa per la tardiva presentazione della documentazione e per la carenza della stessa. In particolare per la mancanza della "dichiarazione di collegamento dei delegati della lista con il sindaco candidato, del contrassegno di lista e del bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale". Di fronte al primo ricorso, il Tar aveva ritenuto che "la mancata presentazione del contrassegno elettorale è sufficiente a giustificare l'esclusione".

L'ulteriore ricorso per il Consiglio di Stato è infondato perché "per i Comuni con oltre diecimila abitanti è obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato" e "con la lista deve anche presentarsi un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea". Entrambe le norme, precisa il Consiglio di Stato, devono essere quindi interpretate nel senso della obbligatorietà della prescrizione in ordine al contrassegno.