5 feb 2021 18:47

MARIO DRAGHI CON IL FACCIARIO (ANSA) - ROMA, 05 FEB - Sul tavolo di Mario Draghi durante le sue consultazioni a Montecitorio c'è il "facciario" dei suoi interlocutori che via via si alternano ad incontrarlo: si evince dalle foto diffuse alla stampa dove, sul tavolo del presidente del Consiglio dei ministri incaricato insieme all'elenco dei consultati, all'ipad ed allo smartphone si vedono alcuni fogli con i ritratti dei componenti delle delegazioni. Davanti al premier incaricato, poi, una bottiglia d'acqua, un telefono ed un portapenne. All'occhiello della giacca scura, Draghi indossa la "rosetta" di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l'onorificenza di cui è stato insigito su iniziativa del presidente della Repubblica il 5 aprile del 2000. Si tratta della più alta onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana.