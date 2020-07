L'ULTIMA CARTA DI TRUMP PER VINCERE LE ELEZIONI DI NOVEMBRE: IL VACCINO A OTTOBRE! – “POLITICO” RACCONTA GLI SVILUPPI DELL’OPERAZIONE “WARP SPEED”, I FINANZIAMENTI MILIARDARI DELLA CASA BIANCA PER TROVARE UNA CURA AL COVID-19 – SECONDO GLI ESPERTI È IMPOSSIBILE, MA I RISULTATI DEI PRIMI TEST CLINICI POTREBBERO MOSTRARE EFFICACIA A OTTOBRE. BASTERÀ?

Trump è sulla buona strada per una sorpresa del vaccino a ottobre?

Articolo di “Politico” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La scommessa del presidente Donald Trump che un vaccino coronavirus di comprovata efficacia sarà la sorpresa di ottobre per catapultarlo in un secondo mandato è sempre più probabile. Ma questo non significa che non troverà comunque un motivo sufficiente per dichiarare la vittoria – scrive Politico.

Mentre la corsa per trovare un vaccino efficace per Covid-19 ha implicazioni cruciali per le nazioni di tutto il mondo, porta anche ramificazioni politiche negli Stati Uniti - con Trump che punta molto sulla ricerca di un vaccino per sedare sia la pandemia che il crescente scontento per la sua gestione della risposta al coronavirus.

Si tratta di un calendario che coincide anche con le ultime settimane prima delle elezioni del 3 novembre. L'operazione Warp Speed della Casa Bianca ha versato miliardi di dollari per sviluppare un vaccino a tempo di record, finanziando diversi sforzi in parallelo e acquistando dosi di vaccini sperimentali con una scommessa che alla fine darà i suoi frutti.

"Finiremo con una cura", ha affermato Trump martedì. "Siamo molto vicini al vaccino - penso che avremo degli ottimi risultati". E' una speranza che il presidente si è posto in mezzo a mesi di brutte notizie - e che ha innervosito molti ricercatori in tutto il Paese, che temono che la Casa Bianca trasformi il delicato processo scientifico in un altro flash point politico.

Non c'è praticamente nessuna possibilità che gli Stati Uniti abbiano un vaccino provato entro il giorno delle elezioni, hanno detto a POLITICO diversi esperti di vaccini di alto livello. Potrebbe anche volerci molto tempo fino al 2021 per produrre e distribuire le centinaia di milioni di vaccini necessari per inoculare l'intero Paese.

Allo stesso tempo, lo sprint dei produttori di farmaci attraverso i primi test clinici significa che i principali candidati al vaccino potrebbero iniziare a mostrare le indicazioni della loro efficacia entro la fine di ottobre, offrendo a Trump l'opportunità di coglierli come un potenziale cambiamento di gioco.

"Penso che sia perfettamente possibile", ha detto Paul Offit, direttore del centro di formazione sui vaccini dell'Ospedale pediatrico di Philadelphia, delle probabilità che la Casa Bianca annunci un vaccino come un successo basato esclusivamente sui suoi primi risultati. "Ma penso che sarebbe un errore".

Due gruppi - uno guidato dall'azienda biotecnologica Moderna e l'altro da una collaborazione tra Pfizer e la casa farmaceutica tedesca BioNTech - hanno in programma di avviare la fase 3 di sperimentazione dei loro potenziali vaccini entro la fine del mese, segnando il passo finale verso la determinazione della sicurezza e dell'efficacia dei loro candidati.

Un terzo candidato dell'Università di Oxford e della società farmaceutica AstraZeneca, che ha ricevuto più di un miliardo di dollari dal governo federale per assicurarsi preventivamente 300 milioni di dosi, inizierà una prova finale il mese prossimo. La cinese CanSino Biologics è già nella fase 3, ma gli Stati Uniti non hanno alcun accordo con l'azienda.

