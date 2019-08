L'UOMO CHE NON IMPARERA' MAI UNA LEZIONE - RENZI ANNUNCIA CHE “OGGI SALVINI ESCE POLITICAMENTE DI SCENA”. CHI CI RICORDA? MA LUI, QUANDO GLI ELETTORI GLI HANNO SERVITO UN BEL DUE DI PICCHE AL REFERENDUM COSTITUZIONALE E POI A MARZO 2018 – PECCATO CHE IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO SIA RIENTRATO DALLA FINESTRA E ORA SIA IL BURATTINAIO DELLA MAGGIORANZA GIALLO-ROSSA: MAI DARE PER MORTI I POLITICI…

matteo salvini e matteo renzi si incrociano in senato

(ANSA) – "Oggi, con l'incarico per formare il nuovo governo, Salvini esce politicamente di scena. Qui non si tratta di rivendicare meriti, ma di constatare un fatto: oggi è realtà ciò che un mese fa sembrava impossibile. E questo è un bene per chi crede che la politica sia civiltà e non truce scontro di violenza verbale. Molto è ancora da fare, molte le contraddizioni, molti i problemi aperti. Ma intanto: Istituzioni 1 - Populismo 0". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. E poi su Twitter, sempre il senatore Pd ed ex premier: "Salvini ha tentato un'OPA sull'Italia. È stato sconfitto".

