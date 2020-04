50 MEDICI PER ACCUDIRE UN MORTO? - AL MISTERO SUL DESTINO DI KIM JONG-UN, DOPO IL TRENO FANTASMA ARRIVATO NEL RESORT PRIVATO DI WONSAN, LE IMMAGINI DAL SATELLITE CHE MOSTRANO L'OSPEDALE INGRANDITO E MISTERIOSI PERSONAGGI CHE CAMMINANO, I RUMOR DI INTERVENTI CARDIACI FALLITI, STATI VEGETATIVI, FREDDO A CAVALLO, CONTAGI DA CORONAVIRUS, SI AGGIUNGE ANCHE LA DELEGAZIONE DEI DOTTORI CINESI. PER IL LEADER O PER L'EPIDEMIA NEL PAESE?

Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

Una équipe di 50 medici cinesi. E l' avvistamento satellitare di un treno che sembra uno di quelli speciali usati da Kim Jong-un. Sono gli ultimi frammenti di un mosaico di voci, supposizioni e analisi tentate da lontano sulla sorte del dittatore nordcoreano e su una possibile fase di successione (se fosse incapacitato o defunto).

MEME SULLA MORTE DI KIM JONG UN

I 50 dottori farebbero parte di una delegazione spedita giovedì da Xi Jinping in Corea del Nord. Per un consulto sulla salute di Kim, scomparso dalla scena l' 11 aprile dopo una seduta del Politburo? Da allora il Rispettato Maresciallo ha disertato appuntamenti importanti per la simbologia del suo regime: non era «sul campo» per un test missilistico il 14 aprile e soprattutto non ha guidato il 15 aprile la commemorazione per il 108° anniversario della nascita del nonno Kim Il-sung, fondatore del regime, nume tutelare della Dinastia.

L' assenza che si prolunga ha fatto esplodere un fuoco di ipotesi: il giovane dittatore potrebbe essere malato, o convalescente dopo un' operazione al cuore affrontata il 12 aprile, o in stato vegetativo, o cerebralmente morto. O anche vivo, più o meno sano (pesa 130 chili per meno di 170 centimetri di altezza, quindi è obeso, fuma troppo e beve parecchio). E se Kim si fosse preoccupato per la pandemia da coronavirus?

FOTO DEL PRESUNTO CADAVERE DI KIM JONG UN

La missione cinese, in questo caso, potrebbe essere arrivata a Pyongyang per consigliare i colleghi nordcoreani su come far fronte alla minaccia sanitaria. Sempre e solo ipotesi.

Dice da Seul al "Washington Post" il professor Andrei Lankov, storico e analista di questioni coreane: «Credo che qualcosa stia andando decisamente male a Pyongyang, potenzialmente siamo di fronte a una crisi grave».

Lankov misura le parole.

IL TRENO DI KIM JONG UN FERMO - IMMAGINI SATELLITARI DEL COMPOUND

L' allarme è partito il 21 aprile, dal sito sudcoreano Daily NK secondo il quale Kim era stato operato al cuore il 12 aprile e, dimesso dall' ospedale, era andato in convalescenza fuori Pyongyang. Daily NK ammetteva di avere una sola fonte. Ma la Cnn aggiungeva che l' intelligence americana aveva «altre fonti» secondo cui Kim era «grave». Donald Trump ha smentito: «Notizia errata, si basa su vecchi documenti, spero che Kim stia bene». Sperare significa non sapere. Senza immagini e notizie certe, campo libero per ogni voce.

Venerdì l' agenzia Reuters ha ricevuto da «tre fonti» a Pechino informazioni sulla partenza della missione medico-politica cinese per la Nord Corea. La squadra sarebbe decollata il 23 aprile. Quindi, in un modo o nell' altro, giovedì scorso il Maresciallo sarebbe stato ancora vivo.

IL TRENO DI KIM JONG UN FERMO

Non si mandano 50 medici a vegliare un morto (forse).

Entra in scena il treno: sabato "38 North", think-tank di Washington che analizza foto di satelliti commerciali, ha individuato un convoglio lungo 250 metri, in sosta nella stazione di Wonsan, costa orientale nordcoreana. Sarebbe identico a quello blindato utilizzato nel 2018 e 2019 da Kim per viaggi a Pechino e Hanoi; sarebbe arrivato «qualche tempo prima del 21 aprile e il 23 aprile sarebbe stato girato in posizione per ripartire».

A Wonsan c' è un centro di riposo e comando costruito per Kim nel 2014, dice l' intelligence. La presenza del treno significa che Kim è in zona? O è stato spostato lì per copertura? Un giornale sudcoreano scrive che il Maresciallo è stato visto sul lungomare.

La propaganda del Nord tace. È diretta da Kim Yo-jong, sorella minore del leader e ipotetica candidata all' ipotetica successione. A quanto si sa, Kim Jong-un, 36 anni, ha tre figli, il più grande un maschio di 10 anni. Kim sorella, 32 anni, potrebbe prendere sotto tutela il nipotino Kim per guidarlo alla successione. Si specula anche su un altro membro della famiglia: Kim Pyong-il, 65 anni, zio del Maresciallo invisibile, per quarant' anni ambasciatore in Europa, quindi uomo di mondo e in contatto con i cinesi.

kim jong un kim jong un con la sorella kim yo jong 1 kim yo jong con il presidente sudcoreano moon jae in kim jong un a cavallo sul monte paektu kim jong un 4 celebrazioni per il compleanno di kim il sung senza kim jong un