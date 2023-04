13 apr 2023 18:55

ABBIAMO IL NOME DELLA TALPA! JACK TEIXEIRA È IL RAGAZZO CHE HA SCODELLATO IN RETE I DOCUMENTI SEGRETI DEGLI STATI UNITI SULLA GUERRA IN UCRAINA - LO RIVELA IL “NEW YORK TIMES”. IL 21ENNE LAVORA NELLA GUARDIA NAZIONALE E PER TRE ANNI HA TRAFUGATO I DOCUMENTI TOP SECRET! (SONO IN BUONE MANI I SEGRETI MILITARI AMERICANI!) – TEIXEIRA ERA IL LEADER DI UN GRUPPO ONLINE DI 25 SVALVOLATI “UNITI DALL’AMORE PER LE ARMI, L’ABBIGLIAMENTO MILITARE E DIO” E SI FACEVA CHIAMARE "OG"