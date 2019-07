ABBIAMO SCHERZATO! – IL COLLEGIO DEI COMMISSARI EUROPEI HA DECISO DI NON APRIRE LA PROCEDURA D’INFRAZIONE PER DEBITO NEI CONFRONTI DELL’ITALIA – MOSCOVICI: “NON È PIÙ GIUSTIFICATA. L’OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITÀ NON È PUNIRE” – SALVINI E DI MAIO GODONO, ANCHE PERCHÉ SECONDO “REUTERS” I CONTI PUBBLICI MOSTRANO UN “MIGLIORAMENTO NOTEVOLE”. IL DEFICIT/PIL È ATTESO ALL’1,9% – VIDEO

CONTI PUBBLICI, COMMISSIONE UE NON APRE PROCEDURA DI INFRAZIONE

pierre moscovici

(LaPresse) - Il collegio dei commissari europei ha deciso di non raccomandare al Consiglio UE di aprire una procedura per deficit eccessivo legata al debito nei confronti dell'Italia, a quanto si apprende a Bruxelles. A breve il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici illustrerà i contenuti della riunione del collegio in conferenza stampa.

CONTI PUBBLICI, MOSCOVICI: PROCEDURA NON PIÙ GIUSTIFICATA

SALVINI E CONTE

(LaPresse) - "La Commissione ha concluso che una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito per l'Italia non è più giustificata in questa fase" lo ha detto Pierre Moscovici in conferenza stampa aggiungendo di "essere molto fiducioso" che i ministri dell'Ecofin la settimana prossima "concorderanno".

CONTI PUBBLICI, MOSCOVICI: OBIETTIVO PATTO STABILITÀ NON È PUNIRE

luigi di maio matteo salvini giuseppe conte

(LaPresse) - "Ho letto tante volte in queste ultime settimane che la Commissione stava preparando una procedura disciplinare contro l'Italia. Ma l'obiettivo del patto di stabilità e crescita non punire o mettere in riga nessuno. È per garantire che i governi perseguano finanze pubbliche sane e correggano rapidamente i problemi quando si verificano".Così il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici in conferenza stampa.

SALVINI: NO PROCEDURA? ERO CERTO, ORA ACCELERARE SU MANOVRA E FLAT TAX

TRIA E MOSCOVICI

(LaPresse) - No alla procedura di infrazione? "Io ne ero certo. Bene, adesso proporrò al governo di accelerare sulla manovra per l'anno prossimo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini arrivando alla Camera per il question time. Con la Flat Tax? "Certo - ha risposto - la Flat tax resta in campo, senza dubbio".

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO CHERNOBYL BY LUGHINO

CONTI PUBBLICI, DI MAIO: EVITATA PROCEDURA, UN RISCHIO PER COLPA DEL PD

(LaPresse) - "Innanzitutto volevo fare le mie congratulazioni al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per il lavoro svolto ai tavoli europei. È stata evitata una procedura di infrazione che sarebbe potuta ricadere sul Paese, per colpa del Pd. L'Italia non la meritava e l'annuncio di oggi rende giustizia all'Italia e a questo governo". Così il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. "Non solo, siamo riusciti a portare a casa una casella importantissima come quella del commissario Ue alla concorrenza. Andremo dunque ad occupare un ruolo fondamentale, perché spetterà a noi vigilare sulla corretta competizione commerciale tra Paesi a tutela anche delle nostre imprese e del tessuto produttivo" conclude.

GOVERNI UE, FONTE: VEDONO DEFICIT/PIL ITALIA 2019 IN NETTO CALO A 1,9%

MOSCOVICI E DOMBROVSKIS BOCCIANO LA MANOVRA ITALIANA

(Reuters) - Secondo i rappresentanti dei governi europei riuniti nel comitato economico e finanziario, i conti pubblici italiani per l’anno in corso mostrano un “miglioramento notevole”, riferisce una fonte comunitaria. Il deficit/Pil è atteso a 1,9%, inferiore rispetto al 2,4% indicato da Roma in aprile, con un miglioramento strutturale di 0,3 punti.

CONTE E DI MAIO

Il parere arriva dopo l’esame dei documenti inviati a Bruxelles dal governo con i nuovi saldi di bilancio, elaborati per evitare la procedura di infrazione per l’alto debito minacciata dalla Commissione Ue. Nel corso dell’ultimo vertice, Germania e Olanda hanno comunque espresso qualche perplessità rispetto allo stato di salute dei conti pubblici italiani, sempre secondo la fonte.

tria di maio salvini conte di maio conte card reddito tria moscovici 4