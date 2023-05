MIGRANTI, MA TANTI TANTI – LA POPOLAZIONE MONDIALE SI STA SPOSTANDO: NEL 2022 1,2 MILIONI DI PERSONE SI SONO TRASFERITE NEL REGNO UNITO. IN AUSTRALIA ARRIVA SEMPRE PIÙ GENTE E LO STESSO VALE PER LA SPAGNA, STATI UNITI E GERMANIA – QUESTO FENOMENO MIGRATORIO HA RIPORTATO LA NORMALITÀ IN ALCUNI PAESI CHE SI STAVANO VIA VIA SPOPOLANDO E PROBABILMENTE METTERÀ IN DISCUSSIONE LE POLITICHE ANTI-MIGRANTI - MA IL MONDO È PRONTO A QUESTO SCONVOLGIMENTO?