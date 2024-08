ADDIO FERRO DA STIRO – I GIOVANI NON STIRANO PIÙ: TROPPO FATICOSO E TROPPO DIFFICILE - LE RAGAZZE NON HANNO VOGLIA DI FARLO, I RAGAZZI NON SANNO NEANCHE COSA SIA UN FERRO DA STIRO - LA TECNICA PER "LAVORARE" LA CAMICIA: SE IL COTONE È RESISTENTE, BASTA STENDERLE PER BENE SUBITO DOPO LAVATA. OPPURE, PER MINIMIZZARE LO SFORZO, SI POSSONO COMPRARE DIRETTAMENTE QUELLE CHE NON VANNO STIRATE…

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per “il Venerdì di Repubblica”

asse da stiro 1

Il ferro da stiro è uno strumento in via di estinzione? Fosse per me, sicuramente sì: in vita mia non ho mai stirato una camicia o le lenzuola o null'altro. Non sono capace di maneggiare questo ferro surriscaldato che mi sembra adatto a commettere un omicidio più che ai lavori di casa. Credo che molti uomini siano nelle mie stesse condizioni, a giudicare dai tanti che vedo uscire dal lavasecco con fasci di camicie sottobraccio, appese a esili grucce metalliche.

Non sapere stirare è un difetto maschile, […] un abuso dell'eguaglianza tra i sessi della nostra era: con rare eccezioni, noi uomini siamo passati dal farci stirare le camicie dalla mamma a farcele stirare dalla moglie, o magari appunto dalla lavanderia […].

Personalmente, negli anni in cui ho vissuto da solo, tra un matrimonio e l'altro, ho fatto ricorso a una soluzione drastica: indossare camicie non stirate. Mi ero accorto che, se il cotone è resistente, come quello delle camicie con i bottoncini di Brooks Brothers, le mie preferite, basta stenderle per bene ad asciugare dopo averle messe in lavatrice e fanno una buona figura anche senza essere passate sotto il ferro […]

ENRICO FRANCESCHINI

Ma anche adesso che sono sposato, e che una domestica viene a fare le pulizie a casa due volte la settimana, in famiglia abbiamo per esempio rinunciato a fare stirare le lenzuola: troppo brigoso. In generale ho il sospetto […] che stirare […] sia un'abitudine meno diffusa di un tempo. Non conosco giovani […] capaci o pronti a farlo. Mentre in compenso vedo sempre più pubblicità di camicie che non hanno bisogno di venire stirate. Tutto passa, diceva qualcuno. Anche il ferro da stiro?

camicie no stiro

camicia stropicciata camicia stropicciata camicia stropicciata 2 camicia no stiro 3 ferro da stiro 2 asse da stiro stirare lo zerbino