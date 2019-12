ADDIO FIORAMONTI – L’EX MINISTRO DELL’ISTRUZIONE HA LASCIATO IL MOVIMENTO 5 STELLE ED È PRONTO A CREARE UN GRUPPO CHE PRELUDA A UN NUOVO PARTITO DI CONTE. LUI SMENTISCE, PER ORA ANDRÀ SI RIFUGIERÀ NEL MISTO, MA L’OPERAZIONE (BENEDETTA DA BETTINI E ZINGA) È PRONTA – LA SFIDA È A CASALEGGIO E DI MAIO, CHE RISCHIANO DI VEDERE SVUOTATO IL MOVIMENTO: DA SINISTRA VERSO FIORAMONTI/GIUSEPPI E DA DESTRA VERSO LA LEGA

Domenico Di Sanzo per “il Giornale”

La dichiarazione di guerra è arrivata alle 20 e 30, con un post su Facebook. Dopo una giornata di polemiche sulle restituzioni e le chat interne del M5s in fibrillazione, l' ex ministro dell' Istruzione Lorenzo Fioramonti ha deciso di lasciare il Movimento.

L' ex docente universitario, già cervello in fuga in Sudafrica, nel suo messaggio ha ribadito di aver rinunciato alla poltrona del Miur perché il governo non ha investito abbastanza nella scuola. Due miliardi in manovra, anziché i tre pretesi quando era titolare del ministero di Viale Trastevere. Poi l' attacco politico, tutto rivolto agli ormai ex compagni di partito: «Per aver mantenuto la parola sono stato preso d' assalto da alcuni media, e va bene - ha spiegato - ma gli attacchi più feroci sono arrivati dal M5s, non criticando la mia scelta, ma colpendo la mia persona».

E il riferimento è tutto alle accuse sulle mancate restituzioni. «Il M5s mi ha deluso molto - è proseguito lo sfogo - so che esiste un senso di delusione profondo, più diffuso di quanto si voglia far credere, è come se quei valori di trasparenza, democrazia interna e vocazione ambientalista che ne hanno animato la nascita si fossero persi nella pura amministrazione, sempre più verticistica, dello status quo».

Dall' altro lato della barricata, i pochi parlamentari rimasti vicini al capo politico Di Maio descrivono un Fioramonti «irritato» dai tentativi della dirigenza, con il capogruppo alla Camera Davide Crippa in testa, di bloccare l' esodo della pattuglia di 15 deputati verso il gruppo ambientalista che Fioramonti vorrebbe guidare a Montecitorio. «Stavano creando un clima di terrore, forse c' era bisogno di un' accelerazione» dice un deputato.

E il professore cresciuto a Tor Bella Monaca ha premuto il pedale «a tavoletta»: «Quando si è trattato di sollevare delle critiche, l' ho fatto internamente, nelle modalità più opportune. Quando poi ho capito che nessuno ascoltava, le ho rese pubbliche, nella speranza di stimolare un dibattito», ha attaccato. Lui smentisce l' imminente creazione del gruppo ambientalista e dice di voler approdare al Misto «a titolo puramente individuale». Ma prima dell' annuncio il crono programma dell' esodo prevedeva come deadline il 15 gennaio.

Ora non è escluso che possa innescarsi un effetto domino. «Sta sfidando Casaleggio, più che Di Maio, e vuole approfittare anche del malcontento sulle restituzioni e su Rousseau», dice preoccupato un altro parlamentare. Lo scenario vedrebbe Fioramonti accreditarsi come portabandiera degli scontenti di Casaleggio.

Ed è qui che si lega l' annuncio serale alla prima parte della giornata grillina. Caratterizzata da chat interne infuocate sul meccanismo del taglio delle indennità, parlamentari che non vogliono più «essere usati come un bancomat» e minacce di espulsioni e provvedimenti disciplinari per i morosi. E ieri è intervenuto anche Davide Casaleggio, considerato il vero bersaglio di Fioramonti. Tra le altre cose ha detto: «La Casaleggio Associati non ha mai gestito i soldi dei parlamentari del M5s». La guerra è aperta.

