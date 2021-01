SIAMO DAD CAPO – SORPRESINA! NEL 2021 LE RIUNIONI SU GOOGLE PER FARE LE LEZIONI A DISTANZA NON SARANNO PIÙ GRATIS COME L’ANNO SCORSO – L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PRESIDI: “SE DOVRANNO ESSERE GLI ISTITUTI A SOBBARCARSI QUESTE SPESE, ANDRANNO IN GRAVE DIFFICOLTÀ” – LA AZZOLINA: "SAPERE O NON SAPERE UTILIZZARE CERTI STRUMENTI PUÒ FARE DAVVERO LA DIFFERENZA...”. SÌ MA I SOLDI CHI LI METTE?