26 lug 2021 13:10

ADESSO MANCA SOLO LA RAGGI – STAMATTINA A ROMA ANCHE GIORGIA MELONI SI È VACCINATA: "LO FACCIO MA SENZA FOTO. NON CREDO CHE QUESTO SIA IL MODO CORRETTO DI FARE LA CAMPAGNA VACCINALE. SERVONO INFORMAZIONI CHIARE. SE SI METTE IL GREEN PASS PER I COMUNI MORTALI, NON VEDO PERCHÈ NON FARLO PER ENTRARE AL RISTORANTE DI MONTECITORIO”