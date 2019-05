AGGIUNGI UN DEM A TAVOLA – ANCHE IL SINDACO DI NEW YORK BILL DE BLASIO SCENDE IN CAMPO PER LE PRIMARIE DEMOCRATICHE IN VISTA DELLE PRESIDENZIALI DEL 2020, AL GRIDO DI “CI SONO UN SACCO DI SOLDI IN QUESTA NAZIONE. MA SONO NELLE MANI SBAGLIATE” – TRUMP SUBITO LO SFOTTE: “LA CANDIDATURA E' UNA BARZELLETTA. SE VI PIACCIONO TASSE PIÙ ALTE E CRIMINALITÀ È IL VOSTRO UOMO. NEW YORK LO ODIA” – CON IL GOVERNATORE DEL MONTANA STEVE BULLOCK SIAMO A 23 CANDIDATI. SE ABBIAMO TENUTO BENE IL CONTO… – VIDEO

The Dems are getting another beauty to join their group. Bill de Blasio of NYC, considered the worst mayor in the U.S., will supposedly be making an announcement for president today. He is a JOKE, but if you like high taxes & crime, he’s your man. NYC HATES HIM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 maggio 2019

1 – USA 2020: DE BLASIO SI CANDIDA A PRIMARIE DEM

Da www.repubblica.it

bill de blasio 3

Bill De Blasio scende in campo per le primarie democratiche in vista delle presidenziali Usa del 2020, lo ha annunciato oggi. Italoamericano, sindaco di New York al secondo mandato, De Blasio è il 23esimo democratico a candidarsi alle primarie che eleggeranno lo sfidante del presidente Usa Donald Trump.

bill de blasio 2

"C'è un sacco di soldi in questa nazione. E' solo nelle mani sbagliate", è una delle frasi che potrebbero diventare lo slogan elettorale di De Blasio. Il sindaco di New york, che ai concittadini piace di più nella Grande Mela: il 76% non lo vede bene alla Casa Bianca, ha cercato per anni di posizionarsi come leader progressista nazionale, dopo aver accumulato successi nei suoi primi anni in carica tra cui pre-scuola materna universale, giorni di malattia pagati e legislazione salariale e una carta d'identità della città disponibile per gli immigrati senza documenti.

sondaggi su bill de blasio

"Sono contento di aver unificato il popolo di New York City", ha scherzato quando gli è stato chiesto della mancanza di entusiasmo nei sondaggi. Il precedente sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha deciso di non candidarsi alla presidenza dopo mesi di flirtare con un candidato democratico, optando invece per riversare la sua considerevole ricchezza nella resistenza a Donald Trump.

Secco il commento di Donald Trump, affidato come sempre a Twitter: "La candidatura di Bill de Blasio è una barzelletta. De Blasio è considerato il sindaco peggiore negli Stati Uniti. Se vi piacciono tasse più alte e criminalità è il vostro uomo. New York Lo odia".

To give everyone a fair shot, we must do more than defeat Donald Trump. We have to defeat the corrupt system that keeps people like him in power, and we need a fighter who's done it before.



That's why I'm running for President. Join our team: https://t.co/TZXr9AcDr7 pic.twitter.com/XZ0LPUbtBx — Steve Bullock (@GovernorBullock) 14 maggio 2019

2 – USA 2020, NUOVO CANDIDATO DEM: IN CORSA GOVERNATORE MONTANA STEVE BULLOCK

Da www.rainews.it

steve bullock 2

Nuovo candidato democratico alle presidenziali Usa del 2020. Il governatore dello Stato del Montana, Steve Bullock, 53 anni, si è lanciato oggi nella corsa, portando a 22 il numero dei Dem in lizza per le primarie del partito, nella speranza di poter sfidare Donald Trump alle prossime elezioni. Bullock è dal 2013 governatore del Montana, grande Stato rurale e pro Trump nel nord degli Stati Uniti.

steve bullock 3

Nel video in cui annuncia la sua candidatura, sottolinea la sua possibilità di sedurre degli elettori conservatori, ricordando la sua facile vittoria per un secondo mandato nel 2016 nello stesso Stato che aveva allo stesso tempo dato un grande vantaggio a Trump contro la democratica Hillary Clinton. "In quanto governatore democratico di uno Stato in cui Trump ha vinto per 20 punti, non ho il lusso di accontentarmi di parlare alle persone che sono d'accordo con me", ha dichiarato Bullock, che è sposato e padre di tre figli.

la copertina del new york post sulla candidatura di bill de blasio

"Attraverso i 380.800 chilometri quadrati del nostro Stato alla ricerca di una base comune" fra repubblicani e democratici "per realizzare delle cose", ha affermato. Steve Bullock invita a battere Trump a novembre del 2020 per dare a tutti gli americani una "stessa possibilità" di successo. Con già 22 contendenti in campo e ancora altri nomi potenzialmente attesi, il numero dei democratici che aspirano alla nomination batte ogni record.

Donald Trump, candidato alla rielezione a novembre del 2020, nel 2016 aveva vinto contro 16 altri repubblicani, ai tempi un numero inedito. L'ex vicepresidente di Barack Obama, Joe Biden, 76 anni, al momento domina la corsa per la nomination Dem. Le prime votazioni per le primarie democratiche si terranno a febbraio del 2020.

bill de blasio bill de blasio 4 steve bullock steve bullock 6 steve bullock 1 steve bullock 4 steve bullock 5 bill de blasio 1