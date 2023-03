PER COMPLETARE IL QUADRETTO, MANCAVA SOLO LO SLOGAN "CHI VOLA, VALE E CHI NON VOLA E' UN VILE" - VIDEO

(AGI) - "Eh, ma io devo dirle una cosa importante". "E perche' quel signore l'autografo ha potuto farlo e io no?". "Un attimo solo, un selfie e me ne vado. Prometto".

Quando i cronisti attraversano i capannelli di folla che assediano i leader politici ascoltano e vedono ripetersi sempre la stessa scena - mentre devono a loro volta provare a farsi strada nel muro di scorte e security aggiuntive, sia pure per altri motivi, e magari cercando di dare meno nell'occhio - proprio come e' accaduto oggi a piazza del Popolo all'Air Force Experience.

Rapido conciliabolo (andiamo, ma no torniamo un'altra volta, ma perche'? siamo gia' qui) e alla fine passa la linea Meloni: conclusa la cerimonia alla Terrazza del Pincio, si scende anche in piazza del Popolo, dove si trova il 'villaggio' allestito per i cento anni dell'Aeronautica Militare.

Ecco, solo viene respinta l'idea di andare a piedi, momento aggiuntivo di 'decompressione' - e meno complicato, in apparenza, rispetto allo spostamento del corteo di auto - che non sarebbe dispiaciuto a Meloni. E cosi', protocollo da reinventare letteralmente al volo, ed ecco tutti in piazza, colonizzata da migliaia di persone che fanno la fila per vedere aerei ed elicotteri, e per salire in cabina di pilotaggio.

Proprio quello che fa anche Meloni, oggi dunque in versione 'presidente pilota' come si potrebbe dire sulla scia della formula coniata a suo tempo da Silvio Berlusconi, e rinverdita di recente dalla stessa leader FdI. Dopo aver assistito, naso all'insu', insieme alle altre autorita' dello Stato, Sergio Mattarella in testa, al passaggio di oltre settanta tra aerei e elicotteri, il presidente del Consiglio guadagna la scaletta di quelli a terra ed entra nell'abitacolo di un F35, di un Eurofighter, e di un elicottero HH139, a bordo del quale - per un'evidente questione di corporatura - puo' stavolta unirsi anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che l'accompagna per tutto il giro come 'padrone di casa'.

giorgia meloni dentro un aereo da combattimento a piazza del popolo

Quando i curiosi che affollano l'area si accorgono del fuori programma si scatena appunto una corsa alla foto, all'autografo. Scatenata la scolaresca che, davanti all'F35, sventola le bandierine e scandisce Me-lo-ni, Me-lo-ni (lei ricambia mandando dal cockpit baci con le mani) come ormai e' consuetudine nella 'Repubblica pop' dove si mescolano consenso e emozione del contatto con i volti resi familiari da media tradizionali e social. A un certo punto. Meloni entra nelle 'bolle' dedicate alla storia dell'Aeronautica a oggi e lascia la piazza da li', mentre la voce comincia a spargersi e a richiamare altri curiosi.

A chi le chiedeva della reazione festante della scolaresca, Meloni ha detto che "vedere tutti questi bambini con le bandierine tricolore e' fantastico, vivaddio riusciamo ancora a trasferire il sentimento della patria". Ai militari che l'hanno accompagnata tra gli stand ha detto che "l'Aeronautica e' innovazione, gioventu' e storia, e' uno dei grandi fiori all'occhiello di questa nazione, una grande ambasciatrice della nostra credibilita', del nostro coraggio, della nostra serieta' e della nostra umanita'". "La patria non esiste senza il vostro lavoro, la dedizione, la disponibilita' al sacrificio, l'umanita', senza valori che si rischiano di perdere e che, ringraziando Dio, noi non perdiamo, grazie soprattutto al lavoro che fanno questi uomini e queste donne", ha detto ancora il presidente del Consiglio.

giorgia meloni in elicottero a piaza del popolo