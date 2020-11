Alberto Dandolo per Dagospia

laura ravetto dopo il ritocchino

Ah! se le mura bagnate di duro sudore della vippissima palestra ‘Down Town’ di piazza Cavour a Milano potessero parlare della Lauretta Ravetto. Ossessionata dalla forma fisica e dall’ago della bilancia, che non deve sfiorare i 50kg, pena diete drastiche di tre giorni a base solo di yogurt, la nostra onorevole si è rese assai famosa negli anni del secondo governo Berlusconi tra i mejo palestrati meneghini.

Era talmente appassionata di pesi e addominali che si allenava con i più gettonati istruttori del tempo anche nel bilocale in zona Brera in cui in quegli anni si appoggiava. Benché famosa per la sua irritabilità che sfocia spesso in scene e liti isteriche con chiunque osi osteggiarla, una volta al cospetto del potere berlusconiano la fanciulla cambiava neuroni conquistando la stima di politici e facoltosi rampolli.

laura ravetto dopo il ritocchino

Prima fidanzata con un avvocato d’affari di nome Stefano, ebbe poi una relazione con Luca Cantoni, ricchissimo imprenditore, figlio del defunto senatore. Nel 2015 ‘’Novella 2000’’ sorprese Laura Ravetto con Eduardo Teodorani, nipote dell’avvocato Agnelli, sulla barca di Ugo Brachetti Peretti al largo dell’Isola del Giglio. Stimatissima e apprezzatissima anche da Ignazio La Russa, a Milano si favoleggiò anche di una forte simpatia con Confalonieri.

laura ravetto dopo il ritocchino 2 laura ravetto e il marito dario ginefra a fregene chi SILVIO BERLUSCONI LAURA RAVETTO laura ravetto e il marito dario ginefra a fregene chi laura ravetto laura ravetto 8 paolo romani, osvaldo napoli, laura ravetto, gino vitali laura ravetto 13 laura ravetto 2 laura ravetto prima del ritocchino laura ravetto 14 laura ravetto 5 SILVIO BERLUSCONI E LAURA RAVETTO LAURA RAVETTO - EDUARDO TEODORANI LAURA RAVETTO - EDUARDO TEODORANI laura ravetto dario ginefra laura ravetto foto di bacco laura ravetto al mare LAURA RAVETTO laura ravetto ieri laura ravetto con micaela biancofiore e fedele confalonieri Premio Guido Carli Laura Ravetto Fedele Confalonieri Michaela Biancofiore MANIFESTAZIONE PDL A VIA DEL PLEBISCITO AGOSTO LAURA RAVETTO E MARA CARFAGNA LAURA RAVETTO MATTEO SALVINI