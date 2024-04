GLI AIUTI AMERICANI SONO GIÀ ARRIVATI IN UCRAINA – JOE BIDEN HA FIRMATO OGGI LA LEGGE SUI 61 MILIARDI DI AIUTI PER ZELENSKY, MA GLI USA HANNO GIÀ INVIATO IN GRAN SEGRETO I MISSILI A LUNGO RAGGIO ATAMCS, PER LA PRIMA VOLTA IN DUE ANNI DI GUERRA – LE FORZE DI KIEV HANNO GIÀ UTILIZZATO LE ARMI PER ATTACCARE UN AEROPORTO MILITARE RUSSO IN CRIMEA MERCOLEDÌ SCORSO…

I MISSILI ATAMCS GIÀ INVIATI SEGRETAMENTE DAGLI USA A KIEV

volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 1

(ANSA) - La settimana scorsa gli Stati Uniti hanno inviato segretamente i missili a lungo raggio Atamcs in Ucraina per la prima volta in due anni di guerra e le forze ucraine hanno immediatamente utilizzato le armi per attaccare un aeroporto militare russo in Crimea mercoledì scorso e le truppe russe nel sud-est del Paese durante la notte di martedì. Lo rivelano alcuni media Usa, tra cui il New York Times e Politico.

Gli Stati Uniti avevano precedentemente fornito all'Ucraina una versione degli Atacms con una gittata da 100 miglia, circa 160 km, ma Kiev chiedeva da tempo quelli a lungo raggio da 190 miglia (300 km circa), che possono raggiungere più in profondità i territori dell'Ucraina occupata, compresa la Crimea (hub delle forze aeree e terrestri russe) e nodi di rifornimento per le forze di Mosca nel sud-est del paese. Martedì scorso, l'Ucraina ha utilizzato missili a lungo raggio per colpire le truppe russe nella città portuale di Berdiansk sul Mar d'Azov, ha riferito al Nyt un alto dirigente americano.

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho joe biden - volodymir zelensky le armi e la guerra israele hamas - vignetta by osho volodymyr zelensky joe biden incontro alla casa bianca 4 VOLODYMYR ZELENSKY JOE BIDEN - VIGNETTA BY OSHO