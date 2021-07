AJO, OJO E CAMPIDOGLIO: PROMETTE BENE IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE CAPITOLINO. ENRICO MONTESANO SI CANDIDA CON SGARBI NELLA LISTA RINASCIMENTO-CAMBIAMO CHE APPOGGIA LA CANDIDATURA DI "MICHETTI CHI?" A SINDACO DI ROMA – “ER POMATA”, SCETTICO SUL VIRUS E SUI VACCINI, SI E’ DETTO DELUSO DALLE POLITICHE MESSE IN CAMPO DAL GOVERNO, E IN PARTICOLARE DAL CENTROSINISTRA…

enrico montesano 2

(Nova) - L'attore Enrico Montesano sara' in campo alle prossime elezioni amministrative di Roma 2021 con la lista di Rinascimento-Cambiamo. L'artista romano avrebbe chiuso l'accordo nella serata di ieri. La sua candidatura tuttavia verra' ufficializzata nei prossimi giorni, a seguito di un incontro che si terra' domani sera e in cui verra' definito il contributo che Montesano potra' portare all'interno della coalizione che appoggia il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti.

michetti cartelloni

Montesano, a quanto riferisce ad "Agenzia Nova" Cristiano Aresu, vicepresidente e segretario nazionale del partito di Vittorio Sgarbi che da circa un anno lavora a chiudere l'accordo con l'attore, si sarebbe detto deluso dalle politiche messe in campo dal governo, e in particolare dal centrosinistra, e per questo avrebbe accettato di far parte della lista Rinascimento-Cambiamo.

enrico montesano 5 GIORGIA MELONI ENRICO MICHETTI enrico montesano enrico montesano vittorio sgarbi matteo salvini foto di bacco (1) enrico montesano melodrammore enrico montesano piedipiatti enrico montesano 3