ALLARME ROSSO ALLA CASA BIANCA! - GLI AMERICANI SI FIDANO PIÙ DI DONALD TRUMP CHE DI JOE BIDEN NELLA GESTIONE DELL'ECONOMIA. SECONDO UN SONDAGGIO DEL "FINANCIAL TIMES", IL 42% DEGLI ELETTORI RITIENE CHE TRUMP SAREBBE MEGLIO PER L'ECONOMIA AMERICANA A FRONTE DI UN 31% CHE SI SCHIERA CON BIDEN - IL SONDAGGIO È UN NUOVO COLPO ALLA CAMPAGNA DEL PRESIDENTE - PER L'86% DEGLI AMERICANI, JOE BIDEN E' TROPPO ANZIANO PER UN SECONDO MANDATO (HA 81 ANNI...)

joe biden donald trump amiconi secondo l'intelligenza artificiale

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - Gli americani si fidano più a Donald Trump che di Joe Biden nella gestione dell'economia. Secondo un sondaggio del Financial Times e della Ross School of Business della Michigan University, il 42% degli elettori ritiene che Trump sarebbe meglio per l'economia americana a fronte di un 31% che si schiera con Biden.

Il sondaggio è un nuovo colpo alla campagna del presidente dopo una settimana nera a causa del rapporto del procuratore speciale Robert Hur sulle carte segrete. "Il messaggio di Biden sul buono stato di salute dell'economia non ha convinto molti", afferma Erik Gordon, professore della Ross School of Business, sottolineando che il sondaggio rivela come un elettore sue tre ritiene che le politiche del presidente abbiano danneggiato l'economia.

PER 86% AMERICANI BIDEN TROPPO ANZIANO PER SECONDO MANDATO

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - Per l'86% degli americani Joe Biden è troppo anziano per un secondo mandato. E' quanto emerge da un sondaggio di Abc-Ipsos, secondo il quale per un 62% degli americani anche Donald Trump è troppo anziano per essere presidente.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 2