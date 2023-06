ALLATTAMENTO NELL’AULA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - MARCO BENEDETTO: “CHE VUOLE L’ON SPORTIELLO? TORNARE A COME FACEVANO A NAPOLI NELL’800? PERMETTERE ALLE DONNE DI ALLATTARE ALLA CASSA DI UN SUPERMERCATO, A UNA LINEA DI MONTAGGIO, IN UN RISTORANTE? NON È CON UNA PUBBLICA ESIBIZIONE DI TETTE CHE SI RISOLVONO I PROBLEMI DELLE DONNE. NON ERA MEGLIO OTTENERE PER L’ON SPORTIELLO, LAUREATA IN EDUCAZIONE, UNA STANZA DESTINATA AI SERVIZI PER LA MATERNITÀ, RISERVATA, LONTANA DA OCCHI INDISCRETI, MAGARI CON QUALCHE SERVIZIO DI SUPPORTO? MA I GRILLINI NON CONOSCONO LIMITI PER LA DECENZA…”

gilda sportiello allatta in aula alla camera 1

Marco Benedetto per Blitzquotidiano.it

Allattamento nell’aula della Camera dei deputati. A me questa inqualificabile esibizione pare una totale mancanza di pudore e di rispetto verso il bambino e verso la maternità. Ma i grillini non conoscono limiti per la decenza.

Una volta le donne allattavano senza troppo riguardo per chi c’era, poi la crescita della consapevolezza delle donne e della loro autostima (e un po’ di spinta della sinistra) aveva posto dei limiti.

Che vuole M.me Sportiello? Tornare a come facevano a Napoli nell’800? Permettere alle donne di allattare alla cassa di un supermercato, a una linea di montaggio, in un ristorante, in una aula universitaria? Suvvia, onorevole, un po’ di riguardo per noi e per la sua creatura.

Non è con una pubblica esibizione di tette che si risolvono i problemi delle donne. Non era meglio ottenere per l’on Sportiello, laureata in educazione, una stanza destinata ai servizi per la maternità, riservata, lontana da occhi indiscreti, magari con qualche servizio di supporto? E così nelle aziende se già non ce l’hanno.

Più ci penso più mi sento imbarazzato. Ma i grillini hanno fatto ben altri danni…

gilda sportiello allatta in aula alla camera 6

L’hanno applaudita? Si affrettano a cambiare il regolamento? Segno di dove siamo caduti.

gilda sportiello allatta in aula alla camera riccardo ricciardi con la compagna gilda sportiello in aula