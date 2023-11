ALLEATI & AVVELENATI - CON IL CENTRODESTRA SPACCATO SULLE CANDIDATURE PER LE REGIONALI, MELONI, SALVINI E TAJANI DOVREBBERO VEDERSI NEI PROSSIMI GIORNI PER UN VERTICE: L'OBIETTIVO E' EVITARE ULTERIORI TENSIONI DOPO IL NO DI LEGA E FORZA ITALIA ALLA RICHIESTA DI FDI DI SOSTITUIRE SOLINAS IN SARDEGNA E BARDI IN BASILICATA - FRATELLI D’ITALIA SOGNA IL COLPACCIO: PRENDERSI IL VENETO DOPO LUCA ZAIA…

Un vertice con i leader della maggioranza per evitare divisioni e lotte intestine in vista delle regionali. Dopo l’uscita di Fratelli d’Italia dalla giunta del governatore di Trento Maurizio Fugatti e dopo lo stop, sempre dei meloniani, alla ricandidatura in Sardegna del presidente uscente Christian Solinas, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani dovrebbero vedersi in settimana per fare il punto ed evitare ulteriori tensioni in vista delle regionali in programma il prossimo anno. Ma non solo: sul tavolo ci saranno anche alcuni casi spinosi da affrontare per tempo, come il terzo mandato in Veneto di Luca Zaia.

[…] Lo scorso settembre […] Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli aveva chiesto agli alleati di avere la vicepresidenza di Trento e di cambiare i nomi degli uscenti in Sardegna (Solinas) e in Basilicata (Vito Bardi): il primo gradito alla Lega, il secondo un fedelissimo di Tajani […] Meloni vuol far pesare il ruolo diverso che ha oggi il suo partito, […] Per tutta risposta, Fugatti non ha dato la vicepresidenza a un uomo FdI […] e Lega e Forza Italia hanno fatto asse per difendere gli uscenti in Sardegna e Basilicata. Allora Fratelli d’Italia ha minacciato di rompere il tavolo di confronto in queste regioni:

i meloniani vorrebbero candidare in Sardegna il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu e in Basilicata un nome gradito è quello del presidente di Confindustria Francesco Somma. Ma davvero FdI vorrà tenere questa posizione così dura? In realtà i meloniani potrebbero voler forzare la mano al tavolo per chiedere, in cambio di altri nomi in quota Lega e Forza Italia in Sardegna e in Basilicata, il grande colpo: prendersi il Veneto dopo Luca Zaia […]

[…] Infine da risolvere c’è il nodo Palermo: la giunta di Roberto Lagalla è in stallo perché i partiti di maggioranza non si accordano sui nomi e sui numeri, dopo il passaggio di un assessore, Andrea Mineo, da Forza Italia a Fratelli d’Italia. […]

