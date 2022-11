ALLORA CI SONO ANCHE OTTUAGENARI NON ATTACCATI ALLA POLTRONA! – LA PELOSI NON SI RICANDIDA A LEADER DEL PARTITO DEMOCRATICO ALLA CAMERA USA, DOPO 19 ANNI. LA SPEAKER USCENTE, CHE HA LA BELLEZZA DI 82 ANNI, HA FATTO UN COMMOSSO DISCORSO IN AULA, INVOCANDO UN RICAMBIO GENERAZIONALE: “DOBBIAMO GUARDARE AL FUTURO” (ALLA BUON’ORA). MA POI SEMBRA CHIUDERE ALLA POSSIBILITÀ DI DIVENTARE PROSSIMA AMBASCIATRICE IN ITALIA: “CONTINUERÀ A SERVIRE AL CONGRESSO IL GRANDE STATO DELLA CALIFORNIA”

nancy pelosi

1. PELOSI, NON MI RICANDIDO A LEADER DEM DELLA CAMERA

(ANSA) - "Continuerò a servire il grande Stato della California e la gente di San Francisco ma non mi ripresentero' per il ruolo di leader dei democratici alla Camera." Lo ha detto la Speaker Nancy Pelosi parlando in aula.

"Questo è il cuore della democrazia americana. Non dimenticherò mai quando ho visto per la prima volta Capitol Hill, avevo sei anni. Allora e come oggi penso che sia l'edificio più bello del mondo, per quello che rappresenta: la nostra democrazia, la nostra costituzione, i nostri ideali", ha detto ancora. "Dobbiamo guardare al futuro, aprirci a nuove possibilità", ha sottolineato.

il discorso di nancy pelosi

Nel suo lungo e appassionato discorso alla Camera Pelosi ha anche ricordato il marito Paul, vittima di un brutale attacco, augurandogli con le lacrime agli occhi una pronta guarigione.

"Sono qui come Speaker, moglie, madre, nonna, cattolica e come rappresentante della più grande democrazia del mondo", ha sottolineato. "La democrazia americana è maestosa ma è anche fragile", ha detto ricordando l'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill e suscitando una standing ovation.

nancy pelosi nel 1987

La democratica ha poi scherzato sul fatto che mai avrebbe pensato di passare "da casalinga a presidente della Camera", giocando sulle parole "homemaker e House Speaker".

2. PELOSI COMMOSSA, STANDING OVATION PER ADDIO A LEADERSHIP

(ANSA) - Lunghi applausi e standing ovation bipartisan alla Camera dopo che la speaker Nancy Pelosi ha annunciato che non si ricandida a leader di minoranza facendo spazio alle nuove generazioni. Pelosi era molto commossa e ha trattenuto a stento le lacrime. Per i dem si chiude una lunga pagina di storia.

applausi per nancy pelosi

3.BIDEN CHIAMA PELOSI, 'HAI DIFESO LA DEMOCRAZIA USA'

(ANSA) - Joe Biden ha chiamato Nancy Pelosi per congratularsi con lei per la sua "leadership storica". Lo riferisce la Casa Bianca. In una nota il presidente americano ha sottolineato che la democratica è stata "la Speaker più significativa della storia". "Si potrà anche dimettere dal suo ruolo di leader dei democratici ma Nancy Pelosi non rinuncerà mai a proteggere la nostra sacra democrazia", ha sottolineato.

nancy pelosi nel 1987 nancy pelosi 2 nancy pelosi arriva alla camera nancy pelosi arriva alla camera