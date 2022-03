2 mar 2022 19:37

E ALLORA DITELO CHE CERCATE ROGNE - GLI AMERICANI VOGLIONO FAR INCAZZARE PURE LA CINA SU TAIWAN, VISTO CHE L'EX SEGRETARIO DI STATO MIKE POMPEO È VOLATO A TAIPEI PER INCONTRARE IL PRESIDENTE TSAI ING-WEN - POMPEO, DA SEMPRE AGGRESSIVO CON PECHINO, È UNO DEI FUNZIONARI SANZIONATI DA XI JINPING PER AVER "VIOLATO GRAVEMENTE LA SOVRANITÀ CINESE"