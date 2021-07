ALT! PARLA SIMONE TABACCI, IL FIGLIO DI BRUNO ASSUNTO DA LEONARDO: “NELLO SVOLGIMENTO DELLE MIE FUNZIONI NATURALMENTE MI ASTERRÒ DAL PARTECIPARE A QUALSIASI ATTIVITÀ CONNESSA ALLE MATERIE CONCERNENTI LA DELEGA DI GOVERNO ATTRIBUITA A MIO PADRE RELATIVA ALLO SPAZIO E AL DIPE…” (CIAO CORE…) – LA NOTA DI LEONARDO: "È STATO ASSUNTO IL 1 LUGLIO 2021, CON LA QUALIFICA DI QUADRO, DOPO UN PROCESSO DI SELEZIONE"

BRUNO TABACCI SI PRENDE LE DELEGHE ALLE POLITICHE SULLO SPAZIO

SIMONE TABACCI, 'A LEONARDO MI ASTERRO' DA MATERIE DELEGATE A MIO PADRE'

(Adnkronos) - ''Nello svolgimento delle mie funzioni presso Leonardo naturalmente mi asterrò dal partecipare a qualsiasi attività connessa alle materie concernenti la delega di governo attribuita a mio padre relativa allo Spazio e al Dipe''.

E' quanto dichiara Simone Tabacci, figlio del sottosegretario Bruno, a seguito degli articoli apparsi tra ieri sera e questa mattina su alcune testate giornalistiche.

Leonardo: 'Simone Tabacci assunto come quadro dopo selezione'

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "In merito alle indiscrezioni riportate oggi da alcuni media, relative all'assunzione del dott. Simone Tabacci con la qualifica di quadro nell'ambito delle attività di Merger & Acquisition" Leonardo precisa con una nota: "In data 4 novembre 2020 l'azienda ha affidato a una società di recruiting esterna la selezione di uno o più profili con esperienza internazionale nell'ambito dell'M&A.

Il processo selettivo ha portato alla individuazione di sette candidature in possesso dei requisiti richiesti. I colloqui avviati il 17 novembre 2020 hanno portato, attraverso successivi passaggi di selezione, alla scelta di due risorse da inserire nella struttura di Chief Strategic Equity Officer: nello specifico un dirigente e un quadro. Il dirigente è stato inserito in organico in data 15 marzo 2021 e il quadro (nella fattispecie Simone Tabacci) in data 1 luglio 2021". (ANSA)

bruno tabacci

NEL GOVERNO DEI MIGLIORABILI, C'E' POSTO PER TUTTI! - IL FIGLIO DI BRUNO TABACCI, SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E BRACCIO DESTRO DEL PREMIER MARIO DRAGHI, E' STATO ASSUNTO NEL COLOSSO DELLA DIFESA LEONARDO CON UNO STIPENDIO INFERIORE A 100 MILA EURO! PER IL QUOTIDIANO "DOMANI", LA DECISIONE SI DEVE ALL'AD PROFUMO - DRAGHI E' INCAZZATO NERO PER LA DECISIONE DELLA QUALE NON ERA STATO NEANCHE INFORMATO - PS: FORSE PER L'EMOZIONE DEL NUOVO LAVORO DEL FIGLIO, IERI VERSO ORA DI PRANZO, BRUNO TABACCI È STATO PORTATO VIA IN AMBULANZA DA PALAZZO CHIGI...

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/governo-migliorabili-39-39-posto-tutti-nbsp-figlio-277935.htm

CIRIACO DE MITA BRUNO TABACCI bruno tabacci BRUNO TABACCI