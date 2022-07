ALTA TENSIONE PER LO SPREAD TRA BTP E BUND CON LA CRISI DEL GOVERNO DRAGHI - IL DIFFERENZIALE SALE A 232 PUNTI BASE, CON UN AUMENTO DI QUASI VENTI PUNTI RISPETTO ALLA CHIUSURA DI IERI. NERVOSISMO ANCHE PER RENDIMENTO DEL DECENNALE ITALIANO CHE SFIORA IL 3,6% (3,58%), CON UN AUMENTO DI 21 PUNTI…

(ANSA) - Alta tensione per lo spread tra Btp e Bund con la crisi del Governo Draghi. Il differenziale si mostra particolarmente nervoso e sale a 232 punti base, con un aumento di 19 punti rispetto alla chiusura di ieri. Nervosismo anche per rendimento del decennale italiano che sfiora il 3,6% (3,58%), con un aumento di 21 punti. In rialzo, ma con una intensità inferiore, anche i tassi dei Paesi 'periferici' con quello greco al 3,5% (+6 punti) e quello spagnolo al 2,54% (+7 punti).