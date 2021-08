"SLEEPY JOE" MA NON FINO A QUESTO PUNTO - BIDEN NON SI È ADDORMENTATO IN MONDOVISIONE MENTRE PARLAVA IL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO BENNET: IN UNO SPEZZONE DEL FILMATO SAPIENTEMENTE TAGLIATO SEMBRA CHE IL PRESIDENTE AMERICANO SCHIACCI UN PISOLINO, PERÒ POI LO SI VEDE PRENDERE SUBITO LA PAROLA E TIRARE IN BALLO OBAMA QUANDO IL SUO INTERLOCUTORE SI ZITTISCE… - VIDEO