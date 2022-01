ALTRA GIORNATA DI MERDA PER CONTE: PRIMA L’ADDIO DELLA GRILLINA EVANGELISTA DAL GRUPPO SENATO POI IL CONTIANO FABIO MASSIMO CASTALDO CHE AL PARLAMENTO UE HA PERSO LA POLTRONA DA VICEPRESIDENTE - PER L'ITALIA C'È PINA PICIERNO DEL PD, LA PIÙ VOTATA DEL GRUPPO SOCIALISTI E DEMOCRATICI. INTANTO L'INGRESSO DEI PENTASTELLATI NEL PSE È SEMPRE PIÙ LONTANO… - VIDEO

SIMONE CANETTIERI per ilfoglio.it

fabio massimo castaldo

Fuori Massimo Castaldo. L'avvocato grillino di stretto rito contiano, ex assistente di Paola Taverna, non è stato confermato vicepresidente del Parlamento europeo. E rimane così escluso, alla terza votazione con 240 preferenze, dalla squadra dei quattordici vice della neo presidente Roberta Metsola che ha preso il posto dello scomparso David Sassoli.

Non proprio un bel segnale per il M5s, impegnato in questi giorni nella complicata trattativa per il Quirinale.

GIUSEPPE CONTE

Nelle scorse settimane Conte aveva fatto una riunione ad hoc con gli eurodeputati grillini nel corso della quale frenava sull'ingresso nel gruppo dei socialisti, rinviandolo alla riconferma di Castaldo. Fatto che invece non si è verificato. Allo stesso tempo, il Pd dopo un'iniziale apertura all'ingresso dei pentastellati nella famiglia del Pse aveva richiuso subito la porta per motivi burocratici legati allo staff grillino da far transitare nella nuova avventura.

La doccia fredda arriva alla vigilia dell'incontro fra Conte, Letta e Speranza previsto per domani. Dovrebbe essere l'occasione per saldare un'intesa che in Italia continua a non decollare e che in Europa va avanti non proprio a colpi di successi. L'Italia sarà invece rappresentata dalla vicepresidente Pina Picierno (Pd) risultata la più votata dei Socialisti e democratici con 575 voti

FABIO MASSIMO CASTALDO