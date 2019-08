Marco Antonellis per Dagospia

Matteo Renzi ha fretta, tanta fretta di partire con la sua Azione Civile (tanto che i giornaloni sono stati avvertiti ieri sera dopo le 22 che in settimana il toscano avrebbe accelerato con questa iniziativa) e non ne vuole sapere di aspettare i tempi della crisi politica ma soprattutto quelli del suo segretario di partito. Ma perchè? "Perchè in realtà Matteo sa benissimo che l'ipotesi più probabile restano le elezioni anticipate e così con la scusa del "governo istituzionale" (e agitando lo spauracchio Salvini) vuole portarsi via i gruppi parlamentari per far nascere la sua "cosa centrista"".

Capito bene? Altro che intesa con i 5Stelle. Certo, questa resta un'ipotesi sul tappeto. Ma se poi non andasse in porto (e il toscano sa benissimo che sarà molto difficile mettere in pieni un governo con gli ex nemici mortali) e ci fossero le elezioni anticipate lui comunque avrebbe sfilato parlamentari al partito e fondato, partendo proprio da questi, il suo nuovo movimento centrista.

Per questo Renzi vuole partite subito, ha tanta fretta, spiegano dal Nazareno “vuole accelerare prima che il bluff venga a galla e si capisca che il "governo di tutti" altro non è che un sogno di mezza estate poichè anche al Colle potrebbero accettarlo solo se ci fosse una vera prospettiva politica e di legislatura, non certo solamente per fare lo sgambetto a Salvini”. Al Quirinale, anche in queste ore, al massimo tifano per un governo che indica le elezioni. E Basta. C'è solo un problema però: quanti parlamentari abboccheranno all'amo renziano dato che sondaggi riservati danno il futuro partito di Matteo Renzi solamente tra il 2 e il 3%?

