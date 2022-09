ALTRO CHE LE BUFFONATE SU TIKTOK, PUTIN NON HA NEMMENO UN CELLULARE – IL PORTAVOCE DEL CREMLINO HA ESCLUSO SECCAMENTE CHE IL PRESIDENTE RUSSO POSSA SEGUIRE LE ORME DELL'EX AMICO BERLUSCONI APRENDO UN PROFILO SU TIKTOK – “MAD VALD” NON SOLO NON HA PROFILI SOCIAL MA NON POSSIEDE NEMMENO UNO SMARTPHONE. E QUALCHE ANNO FA SPIEGO': “POSSEDERNE UNO È UNA FORMA DI VOLONTARIO ESIBIZIONISMO, DI TRASPARENZA. UN PRESIDENTE NON DOVREBBE AVERNE UNO…” – CHI VUOLE PARLARE CON PUTIN DEVE TELEFONARE A…

Estratto dall'articolo di Rosalba Castelletti per www.repubblica.it

putin al telefono

II presidente russo Vladimir Putin su TikTok come l'ex premier italiano e suo amico Silvio Berlusconi? "No, non ha intenzione di farlo", ha tagliato corto il suo portavoce Dmitrij Peskov rispondendo a una domanda dei giornalisti. Del resto, come ha confermato lo stesso leader del Cremlino in più occasioni, Putin non ha neppure il cellulare, non usa i social network e solo di rado in passato ha navigato in Rete.

Putin non ha il cellulare

“Possedere uno smartphone è una forma di volontario esibizionismo, di completa trasparenza. Prendendo in mano uno smartphone voi, a priori, date il benestare al fatto che tutto quello che vi riguarda diventi di pubblico dominio”, disse qualche anno fa Peskov, spiegando che un presidente non dovrebbe avere uno smartphone, "tanto meno quello di un Paese come la Russia".

"Se io avessi un cellulare, non smetterebbe mai di suonare. E anche quando suona il fisso a casa, io non rispondo mai", disse lo stesso Putin nel 2005, all’inizio del suo secondo mandato da presidente. E da allora non ha mai cambiato idea.

putin al telefono

Nel 2018, incontrando il direttore dell’Istituto Kurchatov, che si occupa dello studio dell’energia nucleare, lo interruppe per dire: "Lei dice che tutti possiedono uno smartphone. In realtà io non ce l’ho". [...]

E allora come si può parlare al telefono con Putin?

Quasi tutte le conversazioni con Putin passano attraverso un telefono giallo che si trova sulla sua scrivania che usa un complesso sistema di crittografia che cambia le chiavi di codifica di telefonata in telefonata in modo casuale. Secondo gli esperti, ci vorrebbe almeno un anno e mezzo per riuscire a decriptare il segnale e, in ogni caso, il codice varrebbe una sola volta.

putin al telefono

Per poter parlare con Putin, bisogna effettuare innanzitutto una richiesta attraverso i canali diplomatici, ossia attraverso il Ministero degli Affari Esteri o un'ambasciata, oppure attraverso l’amministrazione presidenziale. Il coordinamento di una telefonata può richiedere diverse ore, giorni o persino settimane. Solo un numero molto ristretto di persone, tra cui il ministro della Difesa, può chiamarlo direttamente. E sempre attraverso un "telefono giallo".

putin al telefono

Il protocollo richiede la presenza di interpreti (che però non stanno nell'ufficio del presidente), anche se i due interlocutori parlano correntemente la lingua dell’altro. [...]

silvio berlusconi tiktok

VLADIMIR PUTIN AL TELEFONO RENZI SMANETTA COL TELEFONO A SAN PIETROBURGO - PUTIN PERPLESSO