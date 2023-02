ALTRO CHE COSPITO, QUESTA È L’EMERGENZA DI CUI DOVREBBE OCCUPARSI IL GOVERNO: L’INFLAZIONE AL 10% CON UN ITALIANO SU CINQUE COSTRETTO A RIDURRE L'ACQUISTO DI ALIMENTARI - SECONDO I CALCOLI DELL'UNIONE CONSUMATORI PER UNA COPPIA CON DUE FIGLI IL +10,1% DI GENNAIO SI TRADUCE IN 3.188 EURO IN PIÙ DI SPESE L’ANNO (1.328 EURO PER LA CASA, 984 PER ALIMENTARI E BEVANDE E 324 PER I TRASPORTI)

Estratto dell’articolo di Paolo Baroni per “la Stampa”

Il forte calo dei prezzi dei beni energetici regolamentati (che per fortuna è destinato a proseguire) fa scendere al 10,1% l'inflazione di gennaio contro il +11,6% del mese precedente, anche se i livelli restano alti. […] La flessione […] si deve principalmente all'inversione di tendenza dei prezzi dell'energia, con le tariffe regolamentate che su base annua sono passate dal +70,2% di 12 mesi prima a -10,9% (-24,7% a gennaio rispetto a dicembre 2022) e a quelle non regolamentate che hanno rallentato (da +63,3% a +59,6%).

[…] Anche il cosiddetto carrello della spesa il mese scorso ha rallentato la corsa: la dinamica dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona su base annua è infatti passata da un +12,6% a +12,2. Al contrario però si è accentuata quella dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto che da +8,5 salgono a +9%.

L'inflazione acquisita per il 2023 (ovvero la crescita media che si avrebbe se i prezzi rimanessero stabili nella restante parte dell'anno) è pari a +5,3%. Secondo i calcoli dell'Unione consumatori per una coppia con due figli il +10,1% di gennaio si traduce in 3.188 euro in più di spese (1.328 euro per la casa, 984 per alimentari e bevande e 324 per i trasporti).

Secondo una indagine svolta da «Altroconsumo» il carovita crea problemi economici per un italiano su 3: il 42% del campione ha difficoltà a pagare le bollette, il 20% acquista meno prodotti alimentari, mentre il 37% attinge attingere ai risparmi per affrontare le incombenze quotidiane, arrivando a dover chiedere una mano ad amici e parenti nel 13% dei casi. […] le spese per la casa e per l'energia rappresentano la novità più significativa del nuovo paniere 2023 presentato sempre ieri dall'Istat.

In particolare il peso dell'elettricità sale del 31,1% e quello del gas del 23,3%. […] Perplessità anche sui carburanti per mezzi privati che scendono dell'11,3% a fronte di un aumento medio del 17%, così come alimentari e bevande (peso -7,4% a fronte di un'inflazione media pari a +9,1%). […] nel paniere entrano la visita medica sportiva (libero professionista), la riparazione smartphone e le apparecchiature audio intelligenti. […]