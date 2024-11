ALTRO CHE GOSSIP, PER UN MINISTRO IL DIVORZIO È UNA QUESTIONE POLITICA - LA MINISTRA DEGLI ESTERI TEDESCA ANNALENA BAERBOCK, DEI VERDI, ANNUNCIA LA SEPARAZIONE DAL MARITO DANIEL HOLEFLEISCH E VIENE PRESA DI MIRA SUI SOCIAL: "NON È UNA MADRE, PER LEI IL POTERE È PIÙ IMPORTANTE DELLA FAMIGLIA" - DALL’ESTATE SCORSA IL GRADIMENTO DELLA BAERBOCK È IN CADUTA LIBERA: È STATA ACCUSATA DI AVER FATTO FALLIRE LO SCAMBIO DI PRIGIONIERI CHE AVREBBE LIBERATO NAVALNY - LA NOTIZIA, MAI CONFERMATA, CHE GIRAVA SULLA MINISTRA: "FA TURISMO SESSUALE CON UN GIGOLÒ AFRICANO"

Estratto dell'articolo di Irene Soave per il “Corriere della Sera”

«Una che ha due figli e li lascia educare al marito non è una madre»; «Ha avuto quel che si meritava»; «Cosa vuole una che fa una famiglia e non se ne cura mai, perché la carriera è più importante?».

Oltre ai più ruvidi, molti commenti hanno un tono quasi educato, non da hater, ma restano severi: «Avrebbe potuto aspettarsi che un matrimonio con due figlie piccole non sarebbe durato a lungo se lei fosse stata poco a casa. Il potere sembra più importante per lei della sua famiglia». E così via. Il meme «Keinbock», gioco di parole che significa «Zero voglia». Gli auguri al povero marito, «trattato come carne da macello».

Le allusioni alla possibile nuova storia di lui. La distanza dei politici progressisti — e soprattutto delle donne — dal «paese reale», spesso rimproverata a proposito di ecologia, caro-vita, sicurezza, sembra più abissale che mai nei commenti social rivolti al divorzio della ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock: lei e il marito Daniel Holefleisch, insieme da 17 anni e genitori di due figlie di 9 e 13, lo hanno annunciato venerdì, e da allora i social brulicano di critiche molto aspre alla ministra, che «a furia di pensare alla carriera», scrive un’utente donna tra le centinaia, su X (già Twitter), «ha avuto quel che meritava».

L’annuncio lo hanno dato con un comunicato congiunto solo nelle firme (lui è nella casa di famiglia a Potsdam, lei alla Cop a Baku); in anteprima, strategicamente, l’ha avuto il pettegolo tabloid Bild.

«Abbiamo deciso insieme qualche tempo fa, in un lungo processo, che non siamo più una coppia». Nessuna ragione è specificata, se non che «per evitare speculazioni, non ci sono nuovi partner. Continueremo a vivere nella stessa casa».

Negli anni, la ministra ha parlato spesso del suo ménage famigliare. Il marito, sposato nel 2007 e conosciuto nella sede dei Verdi, che lei frequentava da militante e lui da lobbista e comunicatore, «ha ridotto le sue ore di lavoro da anni per prendere su di sé la responsabilità totale del lavoro domestico», ha raccontato lei quando, nel 2021, correva da cancelliera.

«Prepara panini, segue i compiti e le porta a scuola». La maternità, diceva, «mi rende una politica migliore perché più concreta»; e viceversa la sua ambizione era dedicata soprattutto alle figlie, che per sollecitare una sua chiamata urgente «in qualsiasi caso» dispongono di una parola segreta da mandare su WhatsApp, e che la vedevano rincasare a cena ogni mercoledì, dopo il consiglio dei ministri. E per i commentatori del web non c’è dubbio: è questa divisione dei ruoli la causa della rottura. [...]

Ed è dall’estate, almeno, che il gradimento di Annalena Baerbock è in caduta libera — insieme a quello del suo partito, grande sconfitto alle elezioni di settembre nei Länder dell’Est. Tra le altre cose, era stata indicata apertamente dalla stampa come responsabile del fallito scambio di prigionieri che avrebbe liberato Aleksei Navalny. [...]

