ALTRO CHE “SINDACO DI TUTTI”, GUALTIERI E’ IL SINDACO DI UNA MINORANZA – A ROMA HA VOTATO SOLO IL 40,68%. UN DATO CHOC, UN CALO DI 8 PUNTI PERCENTUALI DI AFFLUENZA RISPETTO AL PRIMO TURNO – LE PAROLE DEL NEOSINDACO GUALTIERI: “METTERO’ TUTTO IL MI IMPEGNO PER ONORARE LA FIDUCIA ACCORDATA DAI ROMANI. L’ASTENSIONE? UN DATO CHE CI PREOCCUPA. UNO DEI PRIMI OBIETTIVI SARA’ FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE”

(ANSA) Alla chiusura dei seggi per i ballottaggi, alle ore 15, ha votato il 40,68% a Roma. Al primo turno l'affluenza alla stessa ora era stata del 48,54%, dunque il calo di affluenza nella capitale è stato di 8 punti percentuali. A Latina ha votato al ballottaggio il 49,72%; era andato a votare il 63,99% due settimane fa.

Gualtieri in testa con un vantaggio netto, Michetti staccato. Quando lo spoglio è iniziato da poco più di un'ora il risultato è già definito: sarà Roberto Gualtieri il nuovo sindaco di Roma. Il candidato di centrosinistra è accreditato dalle proiezioni di una percentuale superiore al 60% e stacca di circa 20 punti il suo avversario, il candidato di centrodestra Enrico Michetti, che si ferma intorno al 40%.

E anche i risultati parziali dello spoglio (con 1505 sezioni scrutinate su 2603) confermano l'andamento, con Gualtieri al 60,3% e Michetti al 39,7%. "Saro' il sindaco di tutta la città, ringrazio anche chi non e' andato a votare", ha detto Gualtieri poco dopo le 16 dalla sede del suo comitato elettorale a Portonaccio. "Lavorero' per costruire una dimensione partecipata della vita della nostra citta'", ha concluso.

La terza proiezione Opinio/Rai accredita Roberto Gualtieri di un 60,1% con Michetti che non va oltre il 39,9%. Una tendenza che era già stata intercettata dai primi exit poll Opinio/Rai che già alla chiusura delle urne davano il candidato del centrosinistra avanti con una forchetta tra il 59% e il 63% mentre il candidato del centrodestra Enrico Michetti era accreditato di percentuali che vanno dal 37% al 41%. Anche in base al primo Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, Gualtieri risultava in netto vantaggio con una forchetta tra il 58% e il 62%, mentre Michetti non andava oltre il 38%-42%.

Al momento della proiezione dei primi exit poll Rai nella sede del comitato di Gualtieri, in via di Portonaccio, è scattato un lungo applauso. E nel corso del pomeriggio sono iniziati ad arrivare i primi messaggi di congratulazioni. ''Bravo Roberto Gualtieri, sarai un grande Sindaco! Bravi tutti, ora Roma'', scrive su Facebook il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. "Complimenti calorosi a Roberto Gualtieri. Gli eletti della lista Calenda daranno il loro contributo, con un'opposizione costruttiva e pragmatica, al suo difficile compito", ha scritto Carlo Calenda su Twitter, rivolegndosi al suo ex competitor per la corsa al Campidoglio.

"Congratulazioni a Roberto Gualtieri", si legge in una nota della sindaca uscente di Roma Virginia Raggi. "Roma ha di fronte a se' tante sfide fondamentali: il Pnrr, il Giubileo 2025, Expo 2030. Il nuovo sindaco sapra' lavorare nell'interesse della nostra comunita'. Da parte mia ci sara' leale e costruttivo sostegno nelle battaglie che avranno a cuore Roma", conclude.

Nessun commento invece ancora dal comitato elettorale di Enrico Michetti.

A Roma si vota anche per eleggere i presidenti dei 15 municipi: al primo turno, due settimane fa, nessun candidato era infatti riuscito ad essere eletto superando il 50% dei voti.

