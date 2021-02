6 feb 2021 20:17

ALTRO CHE POPOLARITÀ, CONTE HA ROTTO LE PALLE ANCHE A CHI HA COMBATTUTO IN PRIMA LINEA IL VIRUS - "CARO DAGO, SONO UN MEDICO OSPEDALIERO DI ROMA E HO INCONTRATO L'EX PREMIER: NON CE L'HO FATTA A NON MANIFESTARGLI IL MIO DISPREZZO PER LA GESTIONE SANITARIA DEL COVID" - "LUI MI HA RISPOSTO: 'E LEI COME L'AVREBBE GESTITA INVECE?'… 'SICURAMENTE MEGLIO DI LEI, SI VERGOGNI DI CHIEDERLO A ME'…" - FOTO