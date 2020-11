ALTRO CHE RAID ISIS, SE BIDEN SCIVOLA NELLA VASCA CE LO GIOCHIAMO! - IL PRESIDENTE-ELETTO SI È ROTTO UN PIEDE MENTRE GIOCAVA CON IL CANE. DOVRÀ INDOSSARE UN TUTORE PER DIVERSE SETTIMANE - INTANTO COMPONE LA SUA SQUADRA: JEN PSAKI, PORTAVOCE DI LUNGA DATA DEL PARTITO DEMOCRATICO, SARÀ LA SUA ADDETTA STAMPA. CON LEI E CON KAMALA HARRIS, LA COMUNICAZIONE PRESIDENZIALE SARÀ IN MANO AD ALCUNE VETERANE DELL'AMMINISTRAZIONE OBAMA

(ANSA) - Joe Biden è stato visitato da un ortopedico dopo essersi storto una caviglia mentre sabato giocava con uno dei suoi cani . Lo riporta lo staff spiegando che la visita è stata decisa per eccesso di precauzione. Il presidente eletto starebbe quindi bene. Biden ha compiuto 78 anni il 20 novembre e diventerà il presidente americano più anziano della storia. Durante la campagna elettorale però è stata resa pubblica la situazione del suo stato di salute perfettamente compatibile con l'incarico di presidente. Al momento dell'infortunio Biden stava giocando con Major, un pastore tedesco adottato dalla sua famiglia. L'altro cane di casa è Champ, un altro pastore tedesco acquistato da un allevatore.

(ANSA) - Joe Biden, nella caduta mentre giocava con uno dei suoi cani, si è procurato delle microfratture al piede destro, secondo quanto emerge dagli accertamenti fatti. Il presidente eletto degli Stati Uniti dovrà quindi indossare un tutore per diverse settimane. Lo ha reso noto il suo medico personale.

Camilla Lombardi per www.wired.it

La transizione dal presidente uscente Donald Trump al president-elect Joe Biden nonostante tutto continua, e il team Biden che ha annunciato il suo primo briefing a tema intelligence per questo lunedì. Il presidente eletto ha inoltre reso pubbliche le nomine di uno staff per la comunicazione della Casa Bianca composto esclusivamente da donne: alla sua guida ci sarà Kate Bedingfield, la direttrice della comunicazione della campagna elettorale di Biden, mentre Jen Psaki, portavoce di lunga data del Partito democratico, sarà la sua addetta stampa.

L’ex paladina dei diritti degli immigrati per America’s Voice e direttrice della comunicazione per le coalizioni della campagna di Biden, Pili Tobar, sevirà come vicedirettrice della comunicazione. Karine Jean Pierre, già a capo dello staff della vicepresidente eletta Kamala Harris ed ex responsabile degli affari pubblici per MoveOn.org, sarà invece la vicesegretaria stampa. Per quanto riguarda lo staff della comunicazione della vicepresidenza Harris, Symone Sanders, una consigliera senior di Biden per la campagna, ne diventerà senior advisor e portavoce in capo. Ashley Etienne, ex consigliera senior della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi, servirà come direttrice delle comunicazioni per Harris.

Molte di queste nomine, ancora da sottoporre all’approvazione del Senato il prossimo gennaio, sono veterane dell’ex amministrazione Obama. Bedingfield è stata direttrice della comunicazione per Biden mentre era vicepresidente; Psaki era direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca e una portavoce del Dipartimento di stato; e Tanden era consigliera senior dell’allora segretaria per i Servizi sanitari e umani Kathleen Sebelius. Anche Pierre ha servito come direttrice politico-regionale per l’ufficio degli Affari Politici della Casa Bianca.

“Comunicare direttamente e in modo veritiero con il popolo americano è uno dei doveri più importanti di un presidente, e a questa squadra sarà affidata l’enorme responsabilità di collegare il popolo alla Casa Bianca”, ha detto Biden in una nota. “Questi comunicatrici qualificate ed esperte apportano diverse prospettive al loro lavoro e un impegno condiviso per ricostruire al meglio questo paese”.

Secondo il New York Times, infatti, queste nomine dimostrano l’intenzione del presidente eletto di includere la diversità razziale, di genere e ideologica nei ruoli principali della sua amministrazione, adempiendo all’impegno assunto durante la campagna di garantire che un’ampia fetta della società statunitense sia rappresentata nelle decisioni politiche.

L’ufficio di Biden ha annunciato che prevede di nominare anche il suo team economico questa settimana, seguendo lo stesso principio di inclusione. Neera Tanden, presidente e amministratrice delegata del think thank liberale Center for American Progress, sarebbe la prescelta direttrice dell’Ufficio di gestione e bilancio (la prima nativa americana in questa posizione) che avrà il compito di supervisionare l’attuazione delle politiche di Biden, secondo quanto riferito ai quotidiani da una fonte che ha familiarità con il processo di transizione.

Cecilia Rouse, un’economista del lavoro di Princeton, potrebbe essere messa alla direzione del Council of Economic Advisers (diventando la prima donna afroamericana a ricoprire questo ruolo), e Janet Yellen, l’ex presidente della Federal Reserve, diventerebbe segretaria al Tesoro.