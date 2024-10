25 ott 2024 09:21

UN ALTRO GRANDE SUCCESSO DELLE NAZIONI UNITE: QUEL PACIAROTTO PASTICCIONE DI ANTONIO GUTERRES, SEGRETARIO DELLE NAZIONI UNITE, SI INCHINA A PUTIN AL VERTICE DEI BRICS, FACENDO SOBBALZARE L’OCCIDENTE, E IN CAMBIO VIENE BULLIZZATO DA “MAD VLAD” – GUTERRES SI È PRESENTATO IN RUSSIA CHIEDENDO UNA “PACE GIUSTA” IN UCRAINA. E IL PRESIDENTE RUSSO LO HA GELATO: “PRENDEREMO IN CONSIDERAZIONE SOLO UN NEGOZIATO CHE RICONOSCA LA SITUAZIONE REALE SUL TERRENO” – GUTERRES SI È FATTO FOTOGRAFARE CON UN BEL GRUPPETTO DI SINCERI DEMOCRATICI: XI JINPING, AL SISI, ERDOGAN, LUKASHENKO, MADURO. SE QUESTA È L’ALTERNATIVA ALL’OCCIDENTE, SIAMO FRITTI - VIDEO