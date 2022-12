23 dic 2022 16:06

UN ALTRO PECCATO DI EVA?­ – EVA KAILI AVREBBE FATTO DELLE VACANZE NEGLI STATI UNITI A SPESE DEI CONTRIBUENTI EUROPEI – LA RIVELAZIONE DELLA SUA EX ASSISTENTE SOFIA MANDILARA: L’EX VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO SAREBBE STATA DUE VOLTE IN AMERICA PER MOTIVI PERSONALI A SPESE DEL “CENTRO DI UGUAGLIANZA DI GENERE DI ATENE” (ENTE AL CUI VERTICE, SENZA AUTORIZZAZIONE, EVA HA PIAZZATO LA SORELLA)