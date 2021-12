9 dic 2021 21:23

UN ALTRO SCHIAFFONE PER CONTE – DAVIDE CRIPPA, DA SEMPRE VICINO A GRILLO E DI MAIO, È STATO RIELETTO PER LA TERZA VOLTA CAPOGRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE ALLA CAMERA: È L’ENNESIMA DIMOSTRAZIONE CHE PEPPINIELLO APPULO NON CONTROLLA NEMMENO UNO DEGLI ELETTI GRILLINI. AVEVA PROVATO IN TUTTI I MODI A BUTTARLO GIÙ, MA CRIPPA HA RESISTITO, E L’AVVOCATO DI CASALINO HA DOVUTO ABBASSARE IL CIUFFO…