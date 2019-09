AMERICA FATTA A MAGLIE - QUANTI SOLDI HA GIÀ RACCOLTO DONALD TRUMP PER LA SUA RIELEZIONE? A CHI VANNO I FINANZIAMENTI DI WALL STREET SE BIDEN VIENE ABBATTUTO E LA WARREN CANDIDATA? QUANTI DEBITI HA IL PARTITO DEMOCRATICO PIÙ DE SINISTRA DEGLI ULTIMI 30 ANNI? QUANTO MANCA AL PRIMO MARTEDÌ DI NOVEMBRE DEL 2020? UN SACCO DI TEMPO, TROPPO PER PENSARE DI SOPPORTARE IL CLIMA DI CACCIA ALLE STREGHE E BUFALE UN TANTO AL CHILO. MA PROVIAMO A FARE UN PO' DI ''DEBUNKING''…

Maria Giovanna Maglie per Dagospia

Quanti soldi ha già raccolto Donald Trump per la sua rielezione? A chi vanno i soldi di Wall street? Quanti debiti ha il partito Democratico più de sinistra degli ultimi 30 anni?

Quanto manca al primo martedì di novembre del 2020? Un sacco di tempo, troppo per pensare di sopportare il clima di caccia alle streghe e bufale un tanto al chilo. Ma non c'è niente da fare. Ucrainagate, poi il prossimo gate.

Titolo del Corriere della Sera:

La «talpa» della Cia che fa tremare Trump

E’ caccia all’identità dello 007 che ha denunciato la telefonata tra il presidente Usa e il leader ucraino costata al capo della Casa Bianca una richiesta di impeachment.

Titolo de la Repubblica:

Wistleblower alla Casa Bianca: "Così Trump cercò di insabbiare pressioni su Zelenskij". Biden: "Ha cercato di rubare le elezioni".

Svolgimento dei giornaloni e delle TV italiane:

Diffusa la denuncia del funzionario dell'intelligence che ha lanciato l'allarme facendo scattare il caso di impeachment. Il Tycoon: "È una spia, come tale va trattato".

Chiarito che il tycoon sarebbe il presidente degli Stati Uniti, che la telefonata presunta incriminata e alla base dello scandalo tra presidente ucraino e presidente americano è stata diffusa e non ha rivelato proprio niente di illegale, figurarsi ostruzione alla giustizia; acclarato che l'apertura di un'inchiesta in vista di impeachment è pura propaganda dei dem, che si tratta in realtà di una guerra interna al partito Democratico, purtroppo orientato a sinistra estrema "metoo", contro Biden candidato alle presidenziali moderato, che però la famiglia Biden e in specie il figliuolo Hunter sono andati soprattutto a caccia di quattrini illegali ricavati da abuso di potere, si farà ogni giorno più difficile distinguere notizie allarmistiche sul impeachment imminente dalla verità della propaganda elettorale.

Ci proviamo, ma è necessario anche dire che per un New York Times, un WAPO, una CNN, che gonfiano il presunto scandalo, ci sono anche giornali e media che approfondiscono, informano correttamente, e ci sono i documenti, che a fare il proprio mestiere potrebbero essere direttamente letti, per esempio la relazione che sull'informazione della " talpa" ha fornito al Congresso Adam Schiff, Democratico di Burbank e West Hollywood.

Intanto per dire che il cosiddetto analista della Cia che ha denunciato le presunte pressioni nella telefonata con il Presidente ucraino non era presente alla telefonata e non sa direttamente nulla. Quello che ha raccontato e' solo sentito dire, poi smentito da quanto pubblicato come trascrizione della telefonata e successivamente dal presidente ucraino e da membri del suo Governo.

Chi è, e perché tanto zelo? L'identità è coperta ma sarebbe un dirigente della CIA lasciato a fare la talpa dal suo ex capo John Brennan, Direttore della CIA dell'amministrazione Obama. Uno che Trump lo odia e che è stato dentro tutti i presunti intrighi e scandali orditi contro la presidenza attuale.

Ad Adam Schiff sono arrivati due tweet chiari da Donald Trump

1) Rep. Adam Schiff totally made up my conversation with Ukraine President and read it to Congress and Millions. He must resign and be investigated. He has been doing this for two years. He is a sick man!

Ha completamente falsato la mia conversazione col presidente ucraino leggendo al Congresso e milioni di americani. Deve dimettersi ed essere indagato Sono due anni che lo fa, è malato

2) Rep. Adam Schiff fraudulently read to Congress, with millions of people watching, a version of my conversation with the President of Ukraine that doesn’t exist. He was supposedly reading the exact transcribed version of the call, but he completely changed the words to make it...

..sound horrible, and me sound guilty. HE WAS DESPERATE AND HE GOT CAUGHT. Adam Schiff therefore lied to Congress and attempted to defraud the American Public. He has been doing this for two years. I am calling for him to immediately resign from Congress based on this fraud!

Il secondo tweet è più specifico, Trump accusa Schiff di aver manipolato in modo fraudolento la conversazione, fornendone una versione inesistente ai parlamentari e al pubblico mentre avrebbe dovuto leggere l'esatta trascrizione. Lo avrebbe fatto per disperazione, e rendendo nota la vera conversazione, il presidente ritiene di averlo smascherato e chiede che si dimetta, perché fa questi imbrogli da 2 anni.

Siamo solo alle prime puntate perché probabilmente i dirigenti del Partito Democratico si sono infilati in un tunnel dal quale è difficile uscire e sono costretti a proseguire con questa pantomima dell'Impeachment, ma anche perché prevale in questo momento la volontà di favorire contro Biden, del quale nei prossimi giorni vi racconterò qualche segreto e prodezza, la al momento favorita Pocahontas, termine Made in Trump, perché la signora si era inventata origini "pellerossa" per rientrare in un gruppo di minoranza privilegiato in un concorso universitario, ovvero Elizabeth Warren.

Bene, per darvi un'idea del clima generale, i finanziatori del partito Democratico di Wall Street, ovvero la cassaforte, Il portafogli di queste elezioni, come di tutte le altre, fanno sapere al partito che se la nominata sarà la Warren, chiuderanno la cassa o passeranno a finanziare Donald Trump.

Non è un caso, visto che la Warren e' un critico esplicito delle grandi banche, delle corporation e imporrebbe una bella patrimoniale, una tassa sulla ricchezza.

Ha fatto scalpore una inchiesta della Cnbc nel corso della quale un importante dirigente di una private equity ha dichiarato che l'esigenza sua e di altri di aiutare il partito democratico, viene meno se il prescelto è lei perché lei ha intenzione di colpire gli interessi di Wall street, perciò alla fine lui ed altri aiuteranno Trump. It's the economy stupid, perché stupirsi?

La Warren ha risposto con un tweet nel quale conferma tutto

@ewarren

I'm fighting for an economy and a government that works for all of us, not just the wealthy and well-connected. I'm not afraid of anonymous quotes, and wealthy donors don't get to buy this process. I won't back down from fighting for the big, structural change we need.

Mi batto per un'economia e un governo che funzionano per tutti,non solo per i ricchi e quelli con i giusti contatti. Non ho paura di interviste anonime o che finanziatori ricchi si lascino spaventare. Non arretreremo perché intendo combattere per i grandi cambi strutturali dei quali abbiamo bisogno.

La Warren coerentemente sta raccogliendo denaro per la sua campagna elettorale, circa 19 milioni di dollari nel secondo quadrimestre dell'anno, con piccoli finanziatori. Gli aspiranti candidati democratici sono 20.

Nel partito repubblicano c'è un unico candidato, Donald Trump, che nello stesso periodo ha raccolto 100 milioni di dollari, record assoluto.

Il comitato elettorale repubblicano sta intorno ai 60 milioni, quello Democratico solo a 7,9 milioni e ne ha 7,2 di debito. La verità? Suicidio perfetto, perché il vecchio Biden, che ha molti scheletri nell'armadio suo, soprattutto il figlio Hunter, sarebbe l'unico in grado di raccogliere denaro in buona quantità per la campagna, sanando le casse del partito, che nel 2020 non ha da affrontare solo la campagna presidenziale, ma anche l'intera Camera e un terzo del Senato da rinnovare.

Vi sembra che il problema siano le chiacchiere sull'impeachment per una telefonata che parlava di un abuso commesso da Biden nell'esercizio delle sue funzioni di vicepresidente, in territorio straniero, contro gli interessi americani, per ragioni squisitamente private? Ma se continuate a leggere i giornaloni e i titoli dei tg, leggete un'altra storia.