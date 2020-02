AMICI DI LOLITA - IL PRINCIPE ANDREA FREQUENTA SOLO GENTE CHE FREQUENTA LE 14ENNI! NON SOLO IL PEDOFILO EPSTEIN, ANCHE PETER NYGARD, GURU DELLA MODA CANADESE-FINLANDESE, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DA 10 DONNE, DI CUI TRE ADOLESCENTI - GLI ABUSI SAREBBERO AVVENUTI NELLA LUSSUOSA VILLA ALLE BAHAMAS DOVE SVACANZAVA ANDREA. I SERVITORI DI NYGARD GLI PROCURAVANO GIOVANI FANCIULLE, SPESSO DISAGIATE, ALLE QUALI PROMETTEVA UNA CARRIERA NELLA MODA MENTRE SOMMINISTRAVA ALCOL E DROGHE PER POI VIOLENTARLE

Enrico Franceschini per ''la Repubblica''

Il "figlio preferito" di Elisabetta potrebbe aver avuto un' altra amicizia pericolosa ad infangare, ancora di più, il suo nome. Perché ora si scopre che il principe Andrea, già implicato nel caso Jeffrey Epstein con il quale ha avuto una lunga e oggi scandalosa amicizia, ha soggiornato nel 2000 anche nella maestosa magione alle Bahamas di Peter Nygard, il guru della moda canadese-finlandese, di recente accusato di molestie sessuali.

Solo tanta sfortuna per il 60enne duca di York nello scegliersi gli amici? O c' è di più? Il caso Nygard complicato quanto quello Epstein, il miliardario americano pedofilo e sfruttatore della prostituzione anche minorile che ospitò più volte negli anni Andrea nelle sue regge nel mondo, dove il principe, secondo la sua accusatrice Virginia Giuffre, avrebbe abusato di quest' ultima per ben tre volte nonostante fosse solo 17enne. Il 78enne Nygard, invece, per ora non è stato incriminato. Ma da un po' di tempo diverse donne lo accusano di averne stuprate in tutto una decina tra 2008 e 2015. Di queste, all' epoca, tre avrebbero avuto 14 anni e altre tre 15.

Gli abusi sarebbero avvenuti principalmente proprio nella lussuosa villa alle Bahamas di Nygard. Il quale, secondo le accusatrici che hanno presentato una "class action" a New York, aveva messo su un meccanismo seriale affinché i servitori gli procurassero giovani fanciulle, spesso disagiate o povere, alle quali lui prometteva una carriera nella moda mentre somministrava alcol e droghe per poi violentarle. Sempre secondo i denuncianti, Nygard, per coprire le sue malefatte, avrebbe creato un sistema di corruzione così ampio alle Bahamas coinvolgendo non solo alti gradi della polizia ma anche della politica e "persino un primo ministro".

Nygard e i suoi legali negano tutto, categoricamente: «Ripuliremo il nome del nostro assistito», promettono. Ma già negli anni Novanta l' imprenditore della moda aveva subito simili accuse, anche se allora tutto era stato risolto mediante accordi e risarcimenti privati con almeno tre donne coinvolte. E Andrea? Per ora si sa soltanto che nel 2000 soggiornò da Nygard, tra l' altro insieme all' allora moglie Sarah Ferguson. Dopo l' ultima, disastrosa intervista Bbc sul caso Epstein, ieri il Palazzo reale si è limitato a far sapere: "No comment".

