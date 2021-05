GLI AMICI NON SI LASCIANO INDIETRO - I GRILLINI SISTEMANO SEMPRE I LORO “TROMBATI DI LUSSO”. LO SA BENE L’EX SINDACO DI LIVORNO FILIPPO NOGARIN, CHE NEI GIORNI SCORSI È STATO NOMINATO DA NICOLA MORRA "COLLABORATORE" DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA – NON È IL PRIMO FEDELISSIMO CHE VIENE PIAZZATO SU QUALCHE BELLA POLTRONA: BASTA RICORDARE L’EX DEPUTATO (E EX NO TAV) GIORGIO SORIAL, CONSIDERATO FEDELISSIMO DI LUIGI DI MAIO E "COLLOCATO" NEL CDA DELLA SOCIETÀ DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO…

filippo nogarin 1

DAGONEWS

"No friend must be left behind", gli amici non si lasciano indietro. Il motto sembra addirsi molto ai "trombati di lusso" del Movimento Cinque Stelle. Come avveniva in quei vecchi partiti di cui dicevano di combattere le malefatte, i grillini sistemano sistematicamente quanti dei loro, per una ragione o per un'altra, perdono la poltrona, offrendo alle loro terga delle adeguate sistemazioni.

VIRGINIA RAGGI FILIPPO NOGARIN

Lo sa bene Filippo Nogarin, ingegnere ed ex sindaco di Livorno pentastellato. Dopo essere arrivato primo dei non eletti alle ultime elezioni europee, il suo amico storico, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà gli offrì una consulenza nel proprio ufficio.

luigi di maio giorgio sorial

Poco dopo, anche Virginia Raggi si ricorda di lui: nel giugno 2020, nota Wikipedia, il sindaco di Roma lo nomina consulente al bilancio all'interno della sua giunta. Ma Nogarin deve essere davvero preziosissimo: sarà per questo che un altro suo compagno di partito, Nicola Morra, lo ha nominato nei giorni scorsi "collaboratore" della Commissione parlamentare Antimafia. Non c'è che dire!

giorgio sorial

D'altra parte, Nogarin non è il primo fedelissimo che non viene lasciato "behind". Basta ricordare Giorgio Sorial, l'ex deputato M5S considerato fedelissimo di Luigi Di Maio e non rieletto in questa legislatura. Quando Stefano Patuanelli, di cui era vicecapo di gabinetto e strettissimo collaboratore al Mise, è traslocato al ministero dell'Agricoltura, Sorial non è rimasto a piedi: viene subito "collocato" da Giggino: un decreto del governo su proposta del ministro degli Esteri ha indicato stato indicato il 37enne Sorial per il CdA della Società del Traforo del Monte Bianco.

giorgio sorial

Al suo fianco in quel Consiglio siedono i manager di Autostrade per l’Italia, società controllata dalla famiglia Benetton che possiede il 51% delle quote della società pubblico-privata fondata nel lontano 1957 per gestire la parte italiana del tunnel che separa l’Italia dalla Francia. Quanto tempo è passato da quando, il 12 novembre 2013, Sorial espose assieme alla collega Laura Castelli, oggi viceministro dell’Economia, una bandiera No Tav a Montecitorio…

