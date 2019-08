GLI AMICI SI RICONOSCONO NEL MOMENTO DEL BISOGNO – ABBANDONATO DA TUTTI, MATTEO SALVINI SI CONSOLA CON IL MESSAGGIO DI “VIKTATOR” ORBAN, CHE GLI HA SCRITTO PER MANIFESTARGLI LA “ALTISSIMA STIMA E GRATITUDINE” SUA E DELL’UNGHERIA TUTTA – ORBAN HA RINGRAZIATO IL CAPITANO PER AVER VOLUTO IMPEDIRE “IL FLUSSO INCONTROLLATO DI IMMIGRATI”

Orban scrive a Salvini: Stima e gratitudine per tuo lavoro

(LaPresse) - Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha scritto al ministro dell’Interno Matteo Salvini per manifestargli l'"altissima stima e gratitudine" sua e del Paese che guida per l'impegno leale e coerente profuso nell'attività di governo degli ultimi mesi per l'Italia e l'Europa.

In particolare Orbán ha ringraziato Salvini per aver voluto impedire "il flusso incontrollato di immigrati in Europa".

