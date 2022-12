COME SONO LONTANI I TEMPI IN CUI IL MOVIMENTO 5 STELLE VOLEVA ELIMINARE I SINDACATI! ORA CONTE E LANDINI, ZAR DELLA CGIL, FILANO D’AMORE E D’ACCORDO SU TUTTO, DAL NO ALLE ARMI PER KIEV ALLA BOCCIATURA DELLA MANOVRA FINO ALLA BATTAGLIA A DIFESA DEL REDDITO DI CITTADINANZA - PEPPINIELLO PUNTA AGLI ISCRITTI CGIL: "NELLE AGENDE SOCIALI MOLTI TEMI COMUNI". MENTRE IL PD È ALLA RICERCA DI UNA NUOVA GUIDA E UNA NUOVA ANIMA, IL FLIRT TRA M5S E CGIL PUÒ CONTINUARE….