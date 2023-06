8 giu 2023 12:45

ANCHE GIORGIA MELONI RICICCIA SEMPRE I SOLITI NOTI - IN ASSENZA DI UNA CLASSE DIRIGENTE, IL GOVERNO DELLA DUCETTA RICHIAMA I VECCHI NOMI, BUONI PER OGNI STAGIONE: PER LA SOCIETÀ “STRETTO DI MESSINA”, MAGARI SU CONSIGLIO DI VINCENZO FORTUNATO, SALVINI HA NOMINATO L'OTTIMO PIETRO CIUCCI, GIA' NELL'IRI DI PRODI, COME AD E GIUSEPPE RECCHI (TIM, ENEL, ENI) COME PRESIDENTE – ANCORA: ROBERTO SERGIO, IL GENERALE FIGLIUOLO E IL SEMPITERNO SABINO CASSESE