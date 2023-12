3 dic 2023 15:20

ANCHE LADY ZELENSKY SI E’ ROTTA DELLA GUERRA - LA FIRST LADY UCRAINA OLENA ZELENSKA HA DICHIARATO IN UN PODCAST DELL’ECONOMIST DI NON VOLERE CHE SUO MARITO SI RICANDIDI – “NON VOGLIO CHE SIA PRESIDENTE PER IL PROSSIMO MANDATO O PER I PROSSIMI DUE MANDATI” – LA SIGNORA ZELENSKY HA VOGLIA DI TORNARE ALLA NORMALITA’: “QUANDO SARA’ TUTTO FINITO CI PRENDEREMO UNA VACANZA DI UN MESE. DOPODICHÉ PENSEREMO A COSA FARE DOPO, IO E LUI…”